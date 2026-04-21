Teotihuacán: revelan video del asesino Julio César Jasso cuando secuestró a turistas

El hombre que mató a una mujer canadiense e hirió a 13 turistas en las pirámides de Teotihuacán, en México, planeó el ataque con días de anticipación, según indicaron este martes las autoridades.

La balacera ocurrió faltando pocas semanas para el Mundial de Fútbol que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá. Mientras avanzan las investigaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió un control más estricto en las zonas turísticas.

Identifican al autor del tiroteo en Teotihuacán: esto llevaba consigo a la hora de disparar

Embajador de Colombia en México dio nuevos detalles sobre tiroteo en pirámides de Teotihuacán. Así están los colombianos heridos

El ataque, perpetrado el lunes al mediodía por un mexicano que luego se suicidó, “no fue espontáneo”, afirmó el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, en conferencia de prensa junto a Sheinbaum.

El hombre “visitó de manera preliminar y en varias ocasiones la zona arqueológica”, a menos de una hora en automóvil de Ciudad de México, y se “hospedó en hoteles aledaños” para planear la agresión, indicó Cervantes.

El lunes, mató a tiros a una canadiense y luego se quitó la vida en una de las pirámides, después de que efectivos militares se le acercaran y comenzaran a enfrentarlo. Cervantes dijo que fue herido en una pierna y, antes de ser sometido, disparó contra su integridad.

La víctima canadiense tenía entre 20 y 25 años y el agresor, un mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, entre 30 y 35, informaron autoridades de Seguridad. Ambos tenían heridas de bala en la cabeza.

Entre los heridos, que fueron trasladados a distintos hospitales, figuran un niño de seis años y una mujer de Colombia, una canadiense, un brasileño y dos estadounidenses.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, manifestó “preocupación y tristeza” por el tiroteo. “Estamos listos para apoyar en lo que se requiera mientras las autoridades mexicanas continúan con la investigación. Nuestras oraciones están con las personas afectadas y sus familias”, escribió en X.

Matanza en Columbine

De acuerdo con el fiscal, en el lugar se encontró una mochila en la que el agresor llevaba la pistola que utilizó contra los turistas, un cuchillo y 52 cartuchos útiles.

En el bolso también se encontró “literatura, imágenes, manuscritos”, agregó Cervantes. Estos materiales, apuntó, están presuntamente “relacionados con hechos violentos (de los) que, se tiene conocimiento, pudieron haber sucedido en Estados Unidos en abril de 1999”.

El 20 de abril de 1999, dos estudiantes de 17 y 18 años del colegio secundario Columbine, en Colorado, mataron a tiros a 12 compañeros y a un profesor en cuestión de minutos. Ambos se suicidaron.

Este martes se dio a conocer un video, grabado por un turista plagiado por el sujeto, en el cual se ve que él los amenaza, al tiempo que intenta hablar con acento español, aunque fuera mexicano.

Estas son las imágenes:

Sheinbaum afirmó, por su parte, que el agresor tenía “problemas psicológicos” y “estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior”.

La mandataria sostuvo que el episodio no está relacionado con la delincuencia y que no hay “ninguna base para señalar alguna otra cuestión que hubiera estado involucrada” en el ataque.

Sheinbaum dijo que es la primera vez que ocurre algo así en un sitio arqueológico de México y pidió reforzar los controles en los sitios turísticos. “Hay que tener mayor seguridad para evitar que una persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico, a un sitio turístico”, afirmó.

En Teotihuacán, habitualmente rebosante de turistas de todas las nacionalidades, hubo escenas impactantes con policías, guardias nacionales y socorristas bajando los cadáveres por las estrechas y empinadas escaleras de la Pirámide de la Luna, la única en la que está permitido el ascenso al público.

El lunes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que la zona arqueológica permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Teotihuacán se encuentra a 50 kilómetros de Ciudad de México, desde donde diariamente se realizan paseos para turistas.

Entre enero y julio de 2025, fue la segunda zona arqueológica más visitada en México, con cerca de un millón turistas, solo por detrás de Chichén Itzá, una de las siete maravillas del mundo, según cifras oficiales.

*Con información de AFP.