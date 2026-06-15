“Voten para dejar atrás las ideas fracasadas”: congresista de EE. UU. envía contundente mensaje tras inicio de votaciones en el exterior

A partir de hoy lunes, 15 de junio, comienza el proceso de votación en el exterior correspondiente a la segunda vuelta de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030.

Votaciones en el exterior: inician los comicios en 67 países para elegir al nuevo presidente de Colombia, en la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Al respecto, la reconocida congresista republicana, María Elvira Salazar, envió un mensaje a través de su cuenta de X, en donde hace un llamado a la ciudadanía a votar por Abelardo de la Espriella y hacer “escuchar su voz” con el voto.

“Hoy comienza la votación en el exterior para la segunda vuelta presidencial de Colombia. Desde el sur de la Florida, donde miles de colombianos que represento han construido sus vidas con esfuerzo y libertad, envío un mensaje claro: participen y hagan escuchar su voz”, dijo la congresista.

Hoy comienza la votación en el exterior para la segunda vuelta presidencial de Colombia. 🇨🇴



Desde el sur de la Florida, donde miles de colombianos que represento han construido sus vidas con esfuerzo y libertad, envío un mensaje claro: participen y hagan escuchar su voz.



Voten… — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) June 15, 2026

“Voten por la libertad. Voten por el progreso. Voten para dejar atrás las ideas fracasadas que han destruido naciones, empobrecido pueblos y amenazado la democracia en nuestro hemisferio”, agregó.

“Abelardo de la Espriella sabe lo que está en juego y representa una solución basada en la libertad, la seguridad y las oportunidades que Colombia necesita para salir adelante, porque la libertad no se hereda. La libertad se defiende. ¡Adelante, Colombia!”, concluyó el mensaje.

La jornada electoral en el exterior se llevará a cabo a lo largo de siete días y concluirá el domingo 21 de junio, manteniendo el horario previsto entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

En esta oportunidad, 1.414.661 colombianos residentes en el exterior estarán habilitados para ejercer su derecho al voto. De ese total, 777.343 corresponden a mujeres y 637.318 a hombres.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: Montaje El País

El mandatario estadounidense Donald Trump ofreció su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella.

“Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos”, escribió Trump en su red Truth Social al respaldar al candidato apodado “El Tigre”.

El mensaje que Abelardo de la Espriella le envió a Donald Trump por su cumpleaños: “Mr. President”

De la Espriella, que tiene doble nacionalidad colombiana y estadounidense, agradeció el “apoyo decidido” a su candidatura.

“Compartimos valores y principios en defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad”, declaró en una entrevista con la revista Semana.

Abelardo de la Espriella y Donald Trump. Foto: SEMANA / AP

Estados Unidos “es determinante para combatir el crimen y el narcoterrorismo” en Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, agregó De la Espriella.

Luego de la primera ronda electoral del domingo, De la Espriella sumó apoyos de la derecha tradicional, incluido el influyente expresidente Álvaro Uribe.