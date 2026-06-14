El mensaje que Abelardo de la Espriella le envió a Donald Trump por su cumpleaños: “Mr. President”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella le envió este domingo, 14 de junio, un mensaje de felicitación por su cumpleaños 80 a través de su cuenta en la red X.

“Happy birthday Mr. President @realDonaldTrump“, escribió De la Espriella en el trino en el que compartió, además, un video que también difundieron varios altos funcionarios estadounidense, como el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

La semana pasada, Trump volvió a enviar un mensaje de respaldo a De la Espriella de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, que se celebrará el próximo 21 de junio.

“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, el Tigre, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”, dijo Trump en un texto difundido en Truth Social.

“Como presidente, Abelardo tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público! Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta el 21 de junio”, agregó el mandatario estadounidense.