Francia Márquez entregó a la Casa de Nariño el cuadro del “único expresidente afrodescendiente en la historia de Colombia”

Las personas que trabajan diariamente en las instalaciones de la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá, se sorprendieron con la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez, quien este viernes visitó el palacio presidencial.

Márquez tenía una misión especial: entregar el cuadro del único expresidente afrodescendiente en la historia de Colombia. Según información oficial de la Vicepresidencia, la obra se encontraba en un sótano.

“La vicepresidenta Francia Márquez-Mina entregó a la Casa de Nariño el cuadro del expresidente Juan José Nieto Gil, único mandatario afrodescendiente en la historia de Colombia. Una obra que rescató de un sótano y que ahora vuelve al lugar que le corresponde”, expresó la entidad del Gobierno nacional.

Publicación oficial de la Vicepresidencia. Foto: Publicación oficial de la Vicepresidencia.

A su turno, Francia Márquez se refirió a la entrega del cuadro y afirmó: “Estamos en un acto de justicia, retornando al Palacio de Nariño el cuadro del expresidente Juan José Nieto Gil, para que este país no olvide que fue un hombre negro que gobernó a Colombia y que la historia oficial ha querido borrar”.

Por medio de un comunicado, la Vicepresidencia concluyó que, “próximamente, el presidente Gustavo Petro lo develará junto con el del expresidente José María Melo, el único mandatario de origen indígena en el país, subsanando una deuda histórica con los pueblos étnicos de Colombia”.