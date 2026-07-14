“Exijo que sean liberadas de manera inmediata”: el mensaje de Francia Márquez tras el secuestro de 39 personas en la vía Quibdó-Medellín

Tras conocerse el secuestro de 39 personas que se movilizaban por la vía Quibdó-Medellín, las reacciones de diferentes autoridades no se hicieron esperar. Una de ellas fue la de la vicepresidenta Francia Márquez, quien rechazó lo ocurrido y exigió la liberación inmediata de las víctimas.

Esta fue el acta que firmó alias Timochenko ante la JEP, después de su polémico viaje a España

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hecho habría sido perpetrado por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes atacaron a tropas del Ejército Nacional en el sector de Las Toldas, sobre la vía Quibdó-Carmen de Atrato. En medio de la acción armada, los hombres atravesaron dos buses de servicio público y retuvieron a 39 personas, entre ellas una menor de dos años.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la vicepresidenta rechazó de manera contundente lo ocurrido y aseguró que este tipo de hechos siguen afectando a las comunidades del Chocó.

“Rechazo de manera contundente las acciones del ELN que hoy mantienen secuestrados a 39 pasajeros, entre ellos menores de edad, en la vía Quibdó–Medellín, poniendo en riesgo la vida, la integridad y la tranquilidad de la población civil. El Chocó merece vivir en paz y libre de miedo”, expresó Márquez.

La funcionaria también lamentó que durante estos hechos un soldado del Ejército Nacional fuera asesinado y otros seis militares resultaran heridos. En ese sentido, afirmó que “es absolutamente inaceptable” que continúen las acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.

Asimismo, la vicepresidenta manifestó su solidaridad con las familias de las personas retenidas y reiteró su llamado para que los secuestrados sean liberados cuanto antes.

“Me solidarizo con las familias de las víctimas en este lamentable hecho. Exijo que sean liberadas de manera inmediata las personas secuestradas y que cesen todas las acciones que atentan contra la población civil y las Fuerzas Militares, que profundizan el sufrimiento de nuestros territorios históricamente golpeados por la violencia”, concluyó.

Mientras las operaciones militares siguen en la zona, las autoridades siguen trabajando para liberar a los pasajeros retenidos y restablecer la seguridad en este importante camino entre Chocó y Antioquia.

Gobernadora del Chocó pide “abstenerse de movilizarse por la vía Quibdó-Medellín” tras retención de 39 personas y presencia del ELN

Por otro lado, la gobernadora del Chocó hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de transitar por la vía Quibdó-Medellín, debido a la amenaza que representa la presencia del ELN en ese corredor vial. Además, recalcó que, hasta que se garanticen condiciones de plena seguridad, es recomendable utilizar rutas alternas.

Con este llamado, la mandataria busca salvaguardar la integridad de los ciudadanos mientras las autoridades competentes adelantan los operativos necesarios para restablecer las condiciones de seguridad y tranquilidad en la zona.