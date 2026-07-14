¿Recibió un mensaje extraño en WhatsApp? Estas son las señales para evitar caer en una estafa

Cada vez son más frecuentes los intentos de estafa a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los delincuentes utilizan diferentes estrategias para ganarse la confianza de sus víctimas y obtener información personal, datos financieros o incluso dinero. Por esta razón, la plataforma recomienda identificar las señales que pueden advertir sobre un mensaje sospechoso.
Uno de los principales indicios de una posible estafa son los mensajes con errores ortográficos o gramaticales, así como aquellos que solicitan ingresar a enlaces, activar funciones nuevas mediante páginas externas o descargar aplicaciones desconocidas. Estas acciones pueden poner en riesgo la seguridad de la cuenta o del dispositivo.
También se debe desconfiar de mensajes que pidan información personal como números de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, fechas de nacimiento o contraseñas. De igual forma, las solicitudes para reenviar mensajes, realizar pagos para utilizar WhatsApp o desbloquear una cuenta pueden ser señales de un intento de fraude.
Los estafadores suelen recurrir a la suplantación de identidad para engañar a los usuarios. En algunos casos se hacen pasar por familiares, amigos, empresas reconocidas o incluso personas famosas con el objetivo de generar confianza y posteriormente solicitar dinero o información privada.
Cuando un usuario recibe un mensaje por primera vez de un número desconocido, WhatsApp puede mostrar información adicional para ayudar a decidir si responder o no. Entre estos datos se encuentra si existe algún grupo en común con esa persona y si el número está registrado en un país diferente. Con esta información, el usuario puede elegir continuar la conversación, agregar el contacto, bloquearlo o reportarlo.
La plataforma recuerda que WhatsApp es una aplicación gratuita, por lo que cualquier mensaje que solicite pagos para utilizar el servicio o recuperar una cuenta debe considerarse sospechoso. Este tipo de solicitudes podría tener como objetivo obtener datos financieros o personales.
Entre las recomendaciones para evitar caer en estas trampas está no abrir enlaces o archivos antes de verificar su procedencia, no compartir mensajes que parezcan falsos y confirmar la identidad de contactos desconocidos mediante preguntas personales, llamadas o videollamadas.
Entre las estafas más comunes se encuentran las relacionadas con supuestas relaciones sentimentales, ofertas laborales falsas, inversiones con grandes ganancias y engaños en los que delincuentes se hacen pasar por familiares o empresas. En estos casos, el objetivo suele ser obtener dinero o información que permita acceder a las cuentas de las víctimas.
Ante cualquier mensaje que parezca demasiado bueno para ser cierto, las autoridades y expertos en seguridad digital recomiendan actuar con cautela, verificar la información y evitar compartir datos personales hasta confirmar la identidad del remitente.