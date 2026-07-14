¿Recibió un mensaje extraño en WhatsApp? Estas son las señales para evitar caer en una estafa

Cada vez son más frecuentes los intentos de estafa a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los delincuentes utilizan diferentes estrategias para ganarse la confianza de sus víctimas y obtener información personal, datos financieros o incluso dinero. Por esta razón, la plataforma recomienda identificar las señales que pueden advertir sobre un mensaje sospechoso.

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Uno de los principales indicios de una posible estafa son los mensajes con errores ortográficos o gramaticales, así como aquellos que solicitan ingresar a enlaces, activar funciones nuevas mediante páginas externas o descargar aplicaciones desconocidas. Estas acciones pueden poner en riesgo la seguridad de la cuenta o del dispositivo.

También se debe desconfiar de mensajes que pidan información personal como números de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, fechas de nacimiento o contraseñas. De igual forma, las solicitudes para reenviar mensajes, realizar pagos para utilizar WhatsApp o desbloquear una cuenta pueden ser señales de un intento de fraude.

Los estafadores suelen recurrir a la suplantación de identidad para engañar a los usuarios. En algunos casos se hacen pasar por familiares, amigos, empresas reconocidas o incluso personas famosas con el objetivo de generar confianza y posteriormente solicitar dinero o información privada.

Cuando un usuario recibe un mensaje por primera vez de un número desconocido, WhatsApp puede mostrar información adicional para ayudar a decidir si responder o no. Entre estos datos se encuentra si existe algún grupo en común con esa persona y si el número está registrado en un país diferente. Con esta información, el usuario puede elegir continuar la conversación, agregar el contacto, bloquearlo o reportarlo.

La plataforma recuerda que WhatsApp es una aplicación gratuita, por lo que cualquier mensaje que solicite pagos para utilizar el servicio o recuperar una cuenta debe considerarse sospechoso. Este tipo de solicitudes podría tener como objetivo obtener datos financieros o personales.

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Entre las recomendaciones para evitar caer en estas trampas está no abrir enlaces o archivos antes de verificar su procedencia, no compartir mensajes que parezcan falsos y confirmar la identidad de contactos desconocidos mediante preguntas personales, llamadas o videollamadas.

Entre las estafas más comunes se encuentran las relacionadas con supuestas relaciones sentimentales, ofertas laborales falsas, inversiones con grandes ganancias y engaños en los que delincuentes se hacen pasar por familiares o empresas. En estos casos, el objetivo suele ser obtener dinero o información que permita acceder a las cuentas de las víctimas.

Ante cualquier mensaje que parezca demasiado bueno para ser cierto, las autoridades y expertos en seguridad digital recomiendan actuar con cautela, verificar la información y evitar compartir datos personales hasta confirmar la identidad del remitente.