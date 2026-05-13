La Policía Nacional de Colombia advirtió sobre una nueva modalidad de estafa utilizada por delincuentes en Colombia: si recibe una llamada y al contestar nadie responde, podría ser víctima de un fraude. Las autoridades revelaron cómo funciona esta práctica y qué hacer para evitarla.

Si al retirar del cajero recibe este mensaje en su celular, no se vaya sin hacer esto porque podría ser víctima de un millonario robo

Se trata de una nueva estrategia con la que los delincuentes podrían hackear el celular de los ciudadanos; con esta modalidad estarían invadiendo la privacidad de la ciudadanía y activando el micrófono y la cámara del móvil, incluso cuando no esté en uso.

La Policía alertó que, en esta nueva forma de operar, los delincuentes llaman varias veces y cuelgan a los ciudadanos. Con esta práctica, pueden mantener la cámara y el micrófono activos en el dispositivo de la víctima.

Parece absurdo que llamen y cuelguen, pero, gracias a eso, le pueden robar sus datos. Foto: Getty Images

Esta tecnología de los delincuentes les permitiría robar los datos de los ciudadanos y, además, invadir la privacidad de los mismos.

Según la denuncia de la Policía Nacional, al acceder a la cotidianidad de los ciudadanos con el micrófono o la cámara de su dispositivo, los delincuentes podrían encontrar información clave. Les permite acceder a información privilegiada, entre la que destacan las cuentas bancarias de los ciudadanos.

¿Cómo darse cuenta de que sí es una estafa?

Entendiendo ya el modus operandi de estos delincuentes, la Policía advirtió que los símbolos en los celulares son claves para identificar si realmente se trata de una estafa.

De acuerdo con las autoridades, es clave identificar si cuando llaman o se contesta aparece un punto verde o naranja en la parte superior del teléfono. Esto es evidencia de que se estaría buscando activar tanto el micrófono como la cámara del dispositivo.

Esto está activo en todos los dispositivos sin iimportar la marca. Foto: Apple

Expertos alertan sobre el ‘QRishing’, la modalidad de fraude que usa inofensivos códigos QR para robar información personal

Al evidenciar esta “notificación” tecnológica, los usuarios deben colgar inmediatamente; así lo reveló la Policía Nacional. Al perder contacto con los delincuentes, se mitiga la posibilidad de que ellos puedan acceder a los permisos del móvil.

Sin embargo, esto no sería suficiente. Si esto llega a pasar, los ciudadanos deben tomar las siguientes acciones:

Bloquear el número desde el cu está recibiendo la llamada.

Poner el teléfono en ‘modo avión’ durante 30 segundos.

Apagar el teléfono y volverlo a encender para su uso.

Una vez se hayan tomado estas medidas, se corta toda comunicación con los delincuentes y su tecnología. Es clave tomar estas medidas correctivas para no ser víctima de estos estafadores.