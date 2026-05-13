Paso a paso para crear una lámina Panini personalizada del Mundial 2026 con IA

La emoción por la Copa Mundial de 2026 ya se siente entre los aficionados al fútbol, especialmente por el esperado lanzamiento del tradicional álbum Panini.

Como sucede en cada edición del torneo, miles de personas alrededor del mundo buscan coleccionar las láminas de sus selecciones y jugadores favoritos. Además, esta edición promete ser una de las más amplias debido a la participación de 48 selecciones en Estados Unidos, México y Canadá.

Paso a paso: así puede editar sus fotos con “Nano Banana” el nuevo modelo de Gemini, sin tener que pagar suscripción

Mientras crece la expectativa por el campeonato, también aumentan las tendencias relacionadas con el Mundial. Una de las más populares consiste en crear láminas personalizadas utilizando inteligencia artificial.

Herramientas como Gemini, desarrollada por Google, permiten generar imágenes inspiradas en el diseño clásico de Panini y mostrar cómo se vería una persona como integrante de la selección de su país.

Gemini es el chatbot con IA generativa de Google Foto: Google

Para elaborar una estampa personalizada, el usuario debe contar con una fotografía propia, preferiblemente tomada de frente y con buena iluminación.

Además, debe tener una imagen de referencia de un futbolista o de la camiseta oficial del equipo nacional que desee recrear. Esto permite un resultado más preciso y realista.

Después de reunir las imágenes, solo es necesario ingresar a Gemini desde el celular o computador, cargar los archivos y escribir una instrucción detallada con los datos deseados. La plataforma se encargará de crear una ilustración con elementos como uniforme, fondo deportivo y estilo visual similar al de las colecciones tradicionales.

Ejemplo del promt usado en Gemini. Foto: Creado con Inteligencia Artificial de Gemini

Este es el promt:

“Crea mi cromo oficial estilo Mundial FIFA, usando mi foto como referencia principal. Sustituye únicamente el rostro del jugador por mi cara, manteniendo mis rasgos idénticos, sin modificar facciones, expresión, tono de piel, proporciones, cabello ni línea del rostro.

Debe verse exactamente como en la foto original, integrado de forma realista y profesional.

Datos del jugador:

Nombre: [NOMBRE COMPLETO]

Fecha de nacimiento: [DD-MM-AAAA]

Estatura: [ALTURA]

Peso: [PESO]

Club: [EQUIPO / CLUB]

Diseño del cromo: