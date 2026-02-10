Sofía Vergara es protagonista de comercial promocional de la Copa Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a pocos meses de iniciar. El evento deportivo se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá, marcando la primera vez que tres países coorganizan el torneo con un formato expandido a 48 equipos y 104 partidos, incluyendo estadios icónicos como el Azteca en Ciudad de México, el SoFi Stadium en Los Ángeles y el Estadio Olímpico en Toronto.

Este evento, el más ambicioso en la historia del fútbol mundial, ya genera una gran expectativa mundial y una cobertura masiva en español para audiencias latinas en Norteamérica, donde canales como Telemundo han invertido en campañas promocionales de alto perfil para captar a la diáspora hispana.​

En ese contexto, Telemundo lanzó durante la transmisión del Super Bowl LX el domingo 8 de febrero de 2026 un comercial estelar protagonizado por la actriz colombiana Sofía Vergara, quien aparece enseñando español a Owen Wilson para preparar la narración de los partidos del Mundial.

El comercial titulado FIFA World Cup 2026: Owen Speaks Fútbol se estrenó justo después del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, alcanzando exposición ante más de 140 millones de espectadores del evento deportivo más visto del año.

Producido por NBCUniversal Telemundo Enterprises, el anuncio forma parte de la estrategia de marketing para promocionar las transmisiones exclusivas en español por Telemundo, Peacock y sus plataformas digitales, con un enfoque en la pasión futbolera de la comunidad latina.

En el comercial, Sofía Vergara, barranquillera de 53 años y una de las colombianas más reconocidas en Hollywood por su rol en Modern Family, asume el papel de mentora carismática frente a Owen Wilson, el actor estadounidense de 57 años conocido por comedias como Midnight in Paris y su afición pública al LAFC.

Sofía Vergara y Owen Wilsondurante el Super Bowl 60, inmediatamente después del espectáculo de medio tiempo. Foto: Instagram @sofiavergara

La trama muestra a Wilson, designado como comentarista junto al narrador chileno Luis Omar Tapia, luchando por pronunciar frases futboleras en español como “golazo” o “avance veloz del número nueve”, mientras Vergara lo guía con humor en situaciones cotidianas que resaltan barreras idiomáticas y culturales.

Claudia Chagui, vicepresidenta ejecutiva de Marketing y Creatividad de NBCUniversal Telemundo Enterprises, explicó que la producción busca crear “una experiencia definida por la cultura, la pasión y un profundo conocimiento del fútbol”, combinando el carisma de Vergara, seguidora aférrima del fútbol colombiano, con la frescura natural de Wilson para conectar con millones de hispanohablantes en Estados Unidos.

Desde su lanzamiento, el comercial ha acumulado 12.5 millones de reproducciones en YouTube y plataformas de Telemundo, con picos virales en Instagram Reels y TikTok donde usuarios comparten reacciones al acento de Wilson practicando “miito” y “potente”.