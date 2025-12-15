Una de las actrices latinas más influyentes de Hollywood ha decidido dar un paso crucial en su vida personal. Tras meses de rumores sobre su situación sentimental, Sofía Vergara finalmente hizo pública su relación con el empresario estadounidense Douglas Chabbott.

La actriz colombiana, conocida por su papel en Modern Family, compartió una fotografía en sus redes sociales en la que dejó más que claro que su corazón ya tiene nuevo dueño, poniendo fin a las especulaciones que la habían rodeado en los últimos meses.

Tras su mediático divorcio, con el también actor Joe Manganiello con quien llevaba un matrimonio de nueve años y de quien se divorció en 2023, señalando que tenía “diferencias irreconciliables”, Sofía encontró nuevamente el amor.

La noticia se difundió rápidamente después de una emotiva publicación en sus redes sociales, un gesto poco usual en la actriz que normalmente suele tener su vida privada muy alejada del ojo público.

La barranquillera habría publicado una fotografía junto a Douglas Chabbott acompañada de un mensaje cargado de significado. La imagen, publicada en su cuenta oficial de Instagram, muestra a Vergara y Chabbott juntos en un restaurante de Nueva York, sonriendo, y en ese post, la actriz escribió: “Te am❤️” confirmando lo que ya era un secreto a voces.

SOFIA VERGARA IG | Foto: @sofiavergara

Las reacciones de los internautas no dieron espera y rápidamente surgió el interrogante sobre quién era el afortunado y su profesión, contrario a lo que muchos creen Douglas Chabbott no pertenece al mundo artístico. El nuevo interés amoroso de la estrella de Modern Family es un empresario estadounidense de 39 años vinculado al sector de la moda y el entretenimiento.

Actualmente, ocupa el cargo de vicepresidente en Dasan Inc., una compañía con sede en Nueva York especializada en la fabricación de joyería fina, como piezas de oro, plata, diamantes y piedras preciosas.

La primera vez que se relacionó a la actriz con el empresario fue en diciembre de 2024, en la ciudad de Nueva York, aunque en esa ocasión estaban acompañados por la actriz Sydney Sweeney y su pareja.

La confirmación de la nueva relación de Sofía Vergara se da después de varias apariciones públicas que encendieron las alarmas de los paparazzi.

Desde cenas románticas en Beverly Hills hasta viajes exclusivos, la pareja había sido captada en situaciones que iban más allá de una simple amistad.

Sin embargo, el tema más controversial es la diferencia de edad, la barranquillera actualmente tiene 53 años, es decir que le lleva al empresario 13 años de diferencia.