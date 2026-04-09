¿Qué están tramando? El inesperado proyecto musical que une a Sofía Vergara, Marlon Moreno y J Balvin

Los artistas antioqueños J Balvin y Ryan Castro oficializaron este miércoles, 9 de abril, el lanzamiento de ‘Omertá’, su primer álbum de estudio colaborativo.

El proyecto, que ha generado una alta expectativa en la industria de la música urbana, estará disponible a partir del próximo 7 de mayo, coincidiendo con el cumpleaños de Balvin. El anuncio se dio a conocer a través de una pieza audiovisual de alta producción que integra a figuras de la talla de Sofía Vergara y Marlon Moreno.

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El título del álbum, ‘Omertá’, hace referencia directa al código de honor y silencio de la cultura siciliana, popularizado globalmente por la literatura de Mario Puzo y la cinematografía de Francis Ford Coppola.

Según el equipo de prensa de los artistas, el álbum no es solo una recopilación de canciones, sino una obra conceptual que explora valores como la lealtad, la tradición y la familia.

La estética del proyecto, descrita como “bandit retro”, fusiona el lujo contemporáneo con elementos visuales de clásicos del cine como El Padrino, Scarface y Pulp Fiction.

Asimismo, se identifican influencias coreográficas y visuales de producciones icónicas de Michael Jackson, específicamente de los cortometrajes Smooth Criminal y You Rock My World.

El respaldo de Sofía Vergara y Marlon Moreno

Uno de los puntos más relevantes del anuncio es la participación de actores colombianos de trayectoria internacional. En el clip promocional, la actriz Sofía Vergara y el actor Marlon Moreno aportan una carga dramática que eleva el tono del lanzamiento.

Moreno, ampliamente reconocido por su interpretación de “Pedro Pablo León Jaramillo” en la serie El Capo, pronuncia una línea que sintetiza la filosofía del disco: “Cuando ese ruido de afuera se hace insoportable, lo único real es la familia. La tradición”.

El elenco se completa con la modelo argentina Valentina Ferrer, pareja de Balvin, y el rapero estadounidense Eladio Carrión, reforzando la idea de un “círculo de confianza” o familia extendida que los artistas han querido proyectar.

De acuerdo con la información suministrada por los sellos discográficos, ‘Omertá’ consta de diez lanzamientos que transitan desde el dembow clásico hasta ritmos más experimentales y pausados. El álbum cuenta con la producción creativa de SOG, figura clave en el sonido actual de Medellín, y colaboraciones internacionales de alto nivel.

Tracklist oficial de ‘Omertá’:

Una A La Vez Dalmation Melo GWA (con Eladio Carrión) Medetown Bengalí Pal Agua Viernes Tonto (con DJ Snake) Omertá (con SOG)

Los sencillos ‘Tonto’ y ‘Pal Agua’, lanzados previamente, ya habían ofrecido pistas sobre la narrativa interconectada del álbum, donde cada video funciona como un capítulo de una historia mayor.

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Para J Balvin, este álbum representa su retorno a los formatos conceptuales tras un periodo de introspección y su gira mundial de estadios. Actualmente, el artista se encuentra en medio de su tour ‘Ciudad Primavera’ por Colombia, con fechas programadas en Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena durante los próximos dos meses.

Por su parte, Ryan Castro consolida su posición como uno de los líderes de la nueva generación del reggaetón. La relación entre ambos artistas ha trascendido lo profesional, evidenciándose en gestos como la participación de Río, hijo de Balvin, en la introducción del tema ‘Tonto’, donde se refiere afectuosamente a Castro como el “Tío Ryan”.