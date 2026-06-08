WestCol le vuelve a responder a Aída Quilcué y le dice lo que hará cuando las elecciones acaben: “Estoy dispuesto”

WestCol continúa dando de qué hablar en redes sociales tras el intercambio que protagonizó con Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.

El creador de contenido decidió rechazar una invitación que le había extendido la líder indígena, argumentando preocupaciones relacionadas con su seguridad en medio del actual clima político que atraviesa el país.

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La respuesta del streamer generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores y usuarios de distintas plataformas digitales, donde el tema rápidamente se convirtió en motivo de debate.

El paisa explicó públicamente las razones por las que optó por no participar en el encuentro propuesto, insistiendo en que su decisión obedecía a consideraciones personales y no a una postura en contra de la comunidad indígena o de sus tradiciones.

Las declaraciones no tardaron en llegar a oídos de Aída Quilcué, quien decidió pronunciarse sobre el tema. A través de un mensaje dirigido al influenciador, la líder indígena reaccionó a los argumentos expuestos por WestCol y compartió su punto de vista frente a la negativa.

La integrante del Pacto Histórico aprovechó la ocasión para referirse al valor de los territorios ancestrales y a la importancia de generar espacios de diálogo y acercamiento cultural. Asimismo, respondió a algunas de las inquietudes planteadas por el creador de contenido, dejando clara su posición frente a las preocupaciones que este manifestó públicamente.

“Nuestra palabra es sagrada y, por lo tanto, siempre tendrás las puertas abiertas de nuestro territorio. Lamento profundamente las amenazas que has manifestado haber recibido a raíz de este stream. Nadie en Colombia debería ser intimidado por querer conocer, dialogar o acercarse a las distintas realidades de nuestro país. La propuesta que hiciste sigue siendo valiosa en cualquier momento”, dijo en la publicación.

“Será una oportunidad para que, especialmente los jóvenes, conozcan esa otra Colombia diversa, hermosa y profunda que muchas veces permanece invisible para quienes nunca han tenido la posibilidad de recorrerla”, escribió.

Ante esto, WestCol reaccionó y envió un mensaje a la integrante de la comunidad indígena, expresando su sentir con respecto al alboroto que desató su decisión.

“Yo me siento superagradecido con la oportunidad; de corazón me gustaría conocer más sobre sus raíces, costumbres y conocimientos ancestrales. Considero que aprender directamente contigo sobre quienes viven y protegen esta cultura es una oportunidad muy valiosa para mí y para todos mis seguidores de Colombia que les interesa aprender más sobre nuestro país y las diferentes culturas que tenemos. Más allá de cualquier tema político, creo que Colombia es un país con una enorme diversidad cultural y siento que muchas veces conocemos muy poco sobre los pueblos que han mantenido vivas sus tradiciones durante generaciones”.

En cuanto a una decisión que tomó, WestCol apuntó que después de las elecciones emprendería su camino con estos proyectos, ya que ahorita deseaba estar lejos de lo político y brindarle a su público el contenido que solía ofrecer.

“Por eso quisiera acercarme a ese conocimiento desde el respeto, la curiosidad y el deseo sincero de aprender. Estoy dispuesto a hacer el streaming e iré a conocer sus territorios después de que todo este tema político pase, obviamente si me lo permite; realmente ahora quiero estar más alejado de la política y seguir dándole a mi público el contenido que siempre le ha gustado ver”, concluyó.