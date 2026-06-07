WestCol se destapó y confesó por qué no aceptó invitación de Aída Quilcué para hacer stream de cara a segunda vuelta: “Me dio miedo”

Aída Quilcué, compañera de fórmula de Iván Cepeda en la carrera presidencial, generó múltiples comentarios en redes sociales luego de responder públicamente a la invitación que le había realizado el creador de contenido WestCol para participar en una transmisión en vivo.

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La propuesta del streamer había despertado interés entre sus seguidores, especialmente porque contemplaba un acercamiento a las comunidades indígenas y a aspectos culturales que, según manifestó, le gustaría conocer de primera mano. La respuesta de Quilcué fue bien recibida por diversos usuarios, quienes destacaron la posibilidad de abrir espacios de diálogo a través de plataformas digitales.

No obstante, durante la mañana del 6 de junio, WestCol volvió a pronunciarse sobre el tema y aclaró cuál sería su postura frente a la invitación. Aunque agradeció el gesto de la líder indígena y aseguró sentirse honrado por la respuesta, explicó que por ahora no participará en el encuentro propuesto.

Según indicó el influenciador, actualmente se encuentra concentrado en la organización de distintos espacios de conversación y debate, con los que busca mantener una posición transparente frente a la coyuntura política que atraviesa el país. Por esa razón, prefirió no avanzar en esta iniciativa en el corto plazo.

Pese a rechazar la invitación en esta oportunidad, el creador de contenido dejó abierta la posibilidad de conocer más adelante las tradiciones y la cultura de las comunidades indígenas. Además, reiteró su agradecimiento a Quilcué por la disposición mostrada y por haber considerado su propuesta.

“Muchas gracias por la invitación, doña Aida; me siento muy honrado por la oportunidad. Sin embargo, actualmente, en segunda vuelta, mi comunidad me pide, más allá de conocer a los candidatos, hacer debates y escuchar propuestas concretas”, escribió en la publicación.

Sin embargo, la atención de los usuarios se centró en una reciente publicación en la que WestCol explicó por qué tomó esta decisión y se negó a realizar la transmisión con la fórmula vicepresidencial de Cepeda.

Durante una transmisión en vivo, el paisa les explicó a sus seguidores que, pese a estar interesado en este contenido, sintió temor de asistir a ese espacio, incluso contando con medidas de seguridad.

“Me cagué, me dio miedo, por más que me dieron seguridad, por más que me trataron superbién, por más que me abrieron las puertas, eso es un territorio donde obviamente yo no tengo control“, aseguró.

“Yo no dejo la puerta cerrada para hacer este stream, porque yo siento que este stream es algo superinteresante, pero creo que no es el momento. Es lo que yo creo, que no es el momento, huevón, simplemente por mi seguridad y ya está”, indicó.

En cuanto a esta confesión, WestCol reafirmó que no tenía nada que ver el tinte político, ya que esto se resumía a su integridad y seguridad, lo cual pretendía asegurar y manejar de una forma distinta.

“Yo creo que el 90 % de las personas no quiere que yo vaya. Ya ni siquiera se trata de algo político, sino que simplemente por seguridad, el que realmente lo sigue a uno, lo quiere”, agregó.

“En estos tiempos cualquier cosa puede suceder, hermano. Cualquier cosa puede suceder. La gente se toma muchas cosas a la ligera hasta que pasa, hasta que sucede”, finalizó, poniendo sobre la mesa las reacciones de miles de personas bajo el marco electoral.