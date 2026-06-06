WestCol respondió a la invitación que le hizo Aida Quilcué de cara a la segunda vuelta y anunció su decisión: “Lo más transparente”

Lo que inicialmente surgió como una propuesta realizada por Westcol durante una de sus habituales transmisiones en vivo terminó generando una respuesta directa de la vicepresidenta de Colombia, Aída Quilcué. El creador de contenido manifestó públicamente su deseo de conocer más de cerca las tradiciones y costumbres de las comunidades indígenas del país, sugiriendo incluso la posibilidad de realizar una transmisión junto a la dirigente.

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Durante su intervención, el streamer antioqueño comentó que le gustaría visitar territorios indígenas y aprender sobre su cultura, sus prácticas ancestrales y la visión que estas comunidades tienen sobre distintos aspectos de la vida. Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, despertando curiosidad entre sus seguidores.

La reacción de Quilcué no tardó en llegar. A través de una publicación compartida el 3 de junio en su cuenta de X, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda se dirigió especialmente a los jóvenes colombianos para referirse a la propuesta planteada por el influenciador.

En su mensaje, explicó que antes de responder consultó la situación con autoridades y sabedores espirituales de su comunidad, teniendo en cuenta que los lugares mencionados forman parte de espacios considerados sagrados dentro de su cosmovisión. La dirigente destacó la importancia de abordar este tipo de encuentros con respeto y comprensión hacia las tradiciones de los pueblos indígenas.

“Juventud y ciudadanía colombiana: He recibido sus mensajes y he tomado el tiempo necesario para hacer las consultas correspondientes con los sabedores espirituales de mi comunidad. Al tratarse de un territorio sagrado, esta no es una decisión que me corresponda únicamente a mí; es una determinación colectiva que debe tomarse con respeto, responsabilidad y en armonía, más allá de cualquier coyuntura o campaña política. WestCol, eres bienvenido a nuestra comunidad. Haremos el stream”, dijo.

“Gracias por su interés para conocer nuestra cultura y cosmovisión de nuestros pueblos. Estoy segura de que Colombia podrá descubrir, a través de sus canales, los orígenes de nuestra sociedad”, agregó.

Sin embargo, WestCol respondió en la mañana de este 6 de junio, aclarando la decisión que había tomado con respecto al panorama político. El paisa mencionó que se sentía muy honrado, pero en esta oportunidad no aceptaría.

“Muchas gracias por la invitación, doña Aida; me siento muy honrado por la oportunidad. Sin embargo, actualmente, en segunda vuelta, mi comunidad me pide, más allá de conocer a los candidatos, hacer debates y escuchar propuestas concretas”, escribió en la publicación.

El streamer apuntó que estaba organizando estos espacios de debate, mostrándose transparente y sincero con todo lo que intentaba transmitir a los colombianos. El famoso reafirmó que esperaba conocer su cultura en el futuro, agradeciendo este gesto.

“Por ello estoy trabajando en organizar posibles debates de presidentes/vices/ o jóvenes afiliados a cada línea de pensamiento. Quiero ser lo más transparente posible para el país en esta etapa y sobre todo para la gente joven. Un saludo y gracias de nuevo. Me gustaría igualmente en el futuro poder ir y conocer su cultura y sus raíces, si me lo permite. Muchas gracias nuevamente”, concluyó.