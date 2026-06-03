Lo que comenzó como un comentario espontáneo del creador de contenido y streamer Westcol durante una de sus transmisiones terminó convirtiéndose en una inesperada invitación oficial por parte de la vicepresidenta de Colombia, Aída Quilcué.

El presidente dijo que no ha cometido ningún delito y habló de la campaña presidencial del 2026.

El streamer paisa había expresado su interés en conocer de cerca la cultura de los pueblos indígenas y planteó la posibilidad de realizar un stream junto a la dirigente indígena. “A mí me gustaría hacer un stream con la vicepresidenta Aída. Que me lleve a esos lugares indígenas, papi, a conocer todo eso. Esa gente tiene que tener unos rituales y una cosa de locos”, comentó durante una transmisión en vivo.

¡Ojalá los asesores y la campaña escuchen a la ciudadanía! Westcol dice que le gustaría hacer un stream con Aida Quilcué en los territorios indígenas. ¡Es el momento! @aida_quilcue @ivancepedacast @carolinacorcho @gustavobolivar pic.twitter.com/sW313IK5c7 — Manuel Andres Zamudio (@ManuelZamudioA) June 3, 2026

La respuesta llegó este miércoles 3 de junio a través de su cuenta de X. En un extenso mensaje dirigido a la juventud colombiana, Quilcué explicó que antes de tomar una decisión consultó la propuesta con los sabedores espirituales de su comunidad, debido a que se trata de un territorio considerado sagrado.

“He recibido sus mensajes y he tomado el tiempo necesario para hacer las consultas correspondientes con los sabedores espirituales de mi comunidad. Al tratarse de un territorio sagrado, esta no es una decisión que me corresponda únicamente a mí; es una determinación colectiva que debe tomarse con respeto, responsabilidad y en armonía, más allá de cualquier coyuntura o campaña política”, escribió.

Tras esas consultas, la vicepresidenta confirmó que la visita sí será posible. “@WestCOL, eres bienvenido a nuestra comunidad. Haremos el stream”, señaló en su publicación.

Además, destacó que el encuentro podría convertirse en una oportunidad para que millones de personas conozcan más sobre las tradiciones y la cosmovisión de los pueblos indígenas del país.

“Gracias por su interés para conocer nuestra cultura y cosmovisión de nuestros pueblos. Estoy segura de que Colombia podrá descubrir a través de sus canales los orígenes de nuestra sociedad”, agregó Quilcué, cerrando el mensaje con un contundente: “¡Bienvenido!”.

Tras la respuesta de la vicepresidenta, Westcol volvió a referirse al tema durante una de sus más recientes transmisiones y confirmó que el proyecto sigue avanzando. El creador de contenido aseguró que la visita se encuentra en proceso de organización y que está dispuesto a viajar para conocer de cerca las costumbres y tradiciones de la comunidad.

“Yo lo quiero hacer, no tengo problema. Conocería costumbres, otra cultura. Al final, esto del streaming, a mí me gusta hacer cosas raras y conocer nuevas personas, conocer culturas diferentes. Sea como sea, todos somos Colombia; son personas que viven aquí en Colombia y tienen otro estilo de vida diferente al de nosotros”, afirmó.

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Sin embargo, reconoció que una de sus principales inquietudes tiene que ver con la seguridad, debido a que no conoce el territorio donde se realizaría la transmisión. “A mí lo único que me preocupa podría ser mi seguridad porque no conozco esos lugares. En Medellín me muevo tranquilo, por allá no. Y a mí me aseguraron seguridad, todo al 100 %”, comentó.

Westcol dice que está confirmado que se viene un stream con @aida_quilcue, y que se estaría organizando en el Cauca pic.twitter.com/NWahT6KOAQ — Andrés G. Borges (@palabraseca) June 3, 2026

Westcol también señaló que ha intentado ser cuidadoso al referirse a la comunidad indígena para evitar malentendidos y aseguró que su intención es mostrar a sus seguidores una realidad distinta a la que habitualmente se ve en internet.

Por ahora, aunque no se ha revelado una fecha u hora oficial, la expectativa crece entre los seguidores de ambos, quienes esperan que el encuentro se convierta en uno de los streams más comentados del país.