Ministro Sanguino califica de ilegal el bloqueo a la UNP y advierte que pone en riesgo la seguridad de congresistas y líderes sociales

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, salió en defensa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y respaldó la postura del presidente Gustavo Petro frente al bloqueo que enfrenta la entidad.

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El funcionario aseguró que la cartera laboral adelanta labores de inspección, vigilancia y control para establecer lo ocurrido, pero advirtió que la protesta no tiene sustento legal por comprometer un servicio esencial.

A través de su cuenta de X, Sanguino sostuvo que, si bien el Gobierno garantiza el derecho a la protesta de los trabajadores, el bloqueo “no goza de legalidad” porque afecta el funcionamiento de la UNP y pone “gravemente en riesgo la vida” de las personas beneficiarias de esquemas de protección, entre ellas líderes sociales, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos.

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Antonio Sanguino, ministro de Trabajo Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

El ministro también alertó que la situación ocurre en un momento especialmente sensible, debido a que el nuevo Congreso inició su periodo constitucional.

Según explicó, la parálisis de la entidad podría comprometer la prestación de los esquemas de seguridad de senadores y representantes, lo que, afirmó, incrementa los riesgos para quienes cuentan con medidas de protección.

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El Gobierno de Abelardo De La Espriella le solicitó a la UNP suspender el acuerdo que ordena nuevos nombramientos en la entidad. Foto: 1. Colprensa / 2. A.P.I.

En su pronunciamiento, Sanguino planteó además que el bloqueo podría responder a un intento de frenar el proceso de formalización laboral que adelanta la UNP con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo.

A su juicio, la protesta buscaría favorecer a empresas que durante años se han beneficiado de la tercerización de los servicios de la entidad.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, el 23 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Las declaraciones del ministro se conocieron poco después de que el presidente Gustavo Petro ordenara al director de la Policía Nacional despejar las instalaciones de la UNP “sin violencia, pero con contundencia”, con el argumento de garantizar que la entidad continúe prestando sus servicios a las personas amenazadas.

El mandatario también vinculó el bloqueo con intereses relacionados con la contratación tercerizada y aseguró que el funcionamiento de la UNP debe restablecerse de manera inmediata.