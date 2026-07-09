Trabajo por horas desata polémica: ministro Antonio Sanguino dice que no es una medida incluida en la reforma laboral

Con el tema laboral, el Gobierno de Gustavo Petro ha sacado pecho, no solo con los niveles de desempleo mantenidos en un dígito, sino con los alcances de la reforma laboral.

De ahí que bastara una referencia de uno de los integrantes del equipo de Abelardo De La Espriella: Charles Chapman, para que —de inmediato— el ministro, Antonio Sanguino, saliera a pronunciarse.

“El trabajo por horas y la cotización por horas fueron eliminados durante el trámite de la reforma laboral”, afirmó Sanguino, en respuesta a lo mencionado por Chapman, en el sentido de que, en la ley, una de las dos aprobadas por el Congreso de la República de las presentadas por el Gobierno Petro, habría quedado una ventana para que se reglamente dicha modalidad de remuneración al trabajador.

¿Se viene el trabajo por horas? Foto: Getty Images

En un tono enfático, Sanguino manifestó: “No permitiremos que impongan la esclavitud laboral del siglo XXI”.

En su pronunciamiento, estimó: “Intentarán hacer realidad el viejo sueño de Uribe (Álvaro): imponer el trabajo por horas y la cotización por horas en Colombia. Con las y los trabajadores los vamos a detener”.

Sanguino, también alertó: “Cuidado con el engaño”. Ello, en referencia a que “la reforma laboral no aprobó el trabajo por horas ni la cotización por horas. Esa es una bandera que el nuevo Gobierno intentará imponer por decreto, lo que detendremos con los trabajadores”.

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¿Qué se incluyó entonces en la laboral?

Según Sanguino, “la ley únicamente regula la cotización a tiempo parcial, una figura completamente distinta, que opera por semanas y no convierte la hora en la unidad de contratación ni de cotización”.

Desde la perspectiva del ministro, la reforma laboral lo que hizo fue reglamentar la cotización parcial al Sistema de Seguridad Social para trabajadores que laboran menos de un mes o cuyos ingresos son inferiores al salario mínimo. “Lo hicimos mediante los decretos reglamentarios para artistas, deportistas, trabajadoras domésticas, personas que trabajan mediante plataformas digitales, periodistas y otros sectores. Esa reglamentación ya existe: NO tiene nada que ver con el trabajo por horas”, enfatizó.

No es un una medida que garantice estabilidad en el ingreso

Mientras que por el lado de Chapman el mundo laboral cambió y el trabajador es más libre, de quedarse o de irse si no está a gusto; Sanguino defiende la estabilidad en el ingreso, para lo cual, critica el trabajo por horas: “No protege al trabajador. Fortalece al empleador. Le permite contratar únicamente el tiempo que quiera, pagar solo las horas que necesite y trasladar toda la incertidumbre a la familia que vive de su trabajo. Hoy tres horas. Mañana cuatro. Pasado mañana ninguna. El Gobierno entrante intentará que el trabajador viva sin un salario mensual cierto", afirmó.