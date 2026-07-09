La transformación digital cambia las reglas del crecimiento profesional

En un mercado laboral marcado por la inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital, la principal brecha profesional ya no estaría relacionada con la falta de conocimientos técnicos, sino con la capacidad de las personas para adaptarse a un entorno en constante cambio. Así lo plantea el empresario y conferencista Andrés Sanjuán en Mentalidad imparable, obra que propone fortalecer la flexibilidad mental como una ventaja competitiva para afrontar los desafíos del trabajo actual.

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Durante años, las organizaciones concentraron buena parte de sus esfuerzos en fortalecer las competencias técnicas y cerrar brechas de conocimiento entre sus colaboradores. Sin embargo, la velocidad con la que evolucionan las tecnologías y cambian las dinámicas del mercado ha trasladado el foco hacia otras capacidades, como la adaptabilidad, la resiliencia, el aprendizaje continuo y la disposición para reinventarse.

De acuerdo con Sanjuán, “el mundo laboral requiere que el profesional pueda convertirse en la persona capaz de responder a los desafíos de una sociedad en transformación. La clave está en transformar la mente. Una mentalidad imparable no es la de alguien que nunca cae, sino la de quien se niega a quedarse en el suelo. Es la capacidad de levantarse, reconstruirse, adaptarse y seguir avanzando aun cuando la vida pone a prueba”.

Andrés Sanjuan es autor de 'Mentalidad imparable', una obra publicada bajo el sello de Proyectos Especiales de Editorial Planeta. Foto: .

Publicado bajo el sello de Proyectos Especiales de Editorial Planeta, Mentalidad imparable reúne 33 principios prácticos inspirados en la ciencia del comportamiento y en experiencias del mundo empresarial. La obra busca alejarse de los tradicionales libros de motivación al ofrecer herramientas para que profesionales, directivos y emprendedores puedan superar la denominada “parálisis por análisis” y fortalecer su capacidad de tomar decisiones en escenarios de incertidumbre.

La propuesta parte de la premisa de que el éxito profesional ya no depende exclusivamente de la experiencia acumulada o del dominio técnico. En un entorno donde las transformaciones son permanentes, las organizaciones también valoran la capacidad de aprender con rapidez, ajustarse a nuevas condiciones y convertir los desafíos en oportunidades de crecimiento.

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“El éxito no consiste únicamente en alcanzar una meta, sino en desarrollar la mentalidad necesaria para sostenerla en el tiempo. Los cambios seguirán ocurriendo y quienes aprendan a evolucionar con ellos serán quienes encuentren mayores oportunidades de crecimiento”, concluye Sanjuán.

En este sentido, Mentalidad Imparable tiene el objetivo de convertirse en una herramienta práctica para quienes enfrentan desafíos en el mercado actual y entienden que, en un entorno de cambio constante, la ventaja está en la forma de pensar.