Emprendimientos y empresas colombianas fortalecen su estrategia de propiedad intelectual para impulsar la innovación en salud

Un total de 19 emprendimientos y empresas colombianas del sector salud fortalecieron sus capacidades para gestionar estratégicamente su propiedad intelectual gracias a la Clínica de Gestión de la Propiedad Intelectual, una iniciativa desarrollada por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

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El programa, dirigido a empresas en etapas tempranas, brindó acompañamiento especializado para diseñar estrategias de propiedad intelectual (PI), con el propósito de convertir este activo en una herramienta para impulsar la innovación, el crecimiento empresarial y el desarrollo de soluciones orientados a responder a los desafíos del sistema de salud.

A través de sesiones de mentoría, los participantes elaboraron hojas de ruta en propiedad intelectual, fortalecieron su gobierno corporativo y definieron estrategias para la protección y gestión de activos intangibles adaptadas a contextos reales de negocio.

Sobre esto, Ignacio Gaitán Villegas, presidente ejecutivo de Afidro, señaló que “el futuro de las startups deeptech en salud es prometedor a nivel global y regional. Impulsados por el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades no transmisibles y la creciente conectividad digital, los países de Latam están adoptando tecnologías como la telemedicina, las aplicaciones de salud, los rastreadores de salud portátiles y los diagnósticos impulsados por IA. Estas dinámicas han hecho que la PI sea un activo clave para el crecimiento de las empresas, así como para la innovación en beneficio de los pacientes del sector”.

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Asimismo, Marco M. Alemán, subdirector General de la OMPI, afirmó:

“Hoy en día, el valor de una empresa ya no se mide únicamente por lo que produce, sino por lo que conoce, crea y diferencia. En otras palabras, por sus activos intangibles. La propiedad intelectual permite que esos activos se conviertan en herramientas concretas para competir, atraer inversión y expandirse a nuevos mercados”.

Innovación en la salud de Colombia. Foto: Getty

Las 19 empresas que culminaron el programa calificaron positivamente la iniciativa y resaltaron la importancia del acompañamiento especializado en momentos clave de su desarrollo. Entre los principales resultados se encuentran la estructuración de estrategias integrales de propiedad intelectual alineadas con los objetivos de crecimiento, el fortalecimiento del gobierno corporativo y planeación estratégica en PI, una mayor claridad para gestionar la relación entre propiedad intelectual y desarrollo tecnológico, así como la posibilidad de anticipar riesgos legales en negociaciones con hospitales y socios comerciales.

Además, el programa facilitó acceso gratuito a orientación jurídica especializada, generando herramientas concretas para procesos de inversión y convocatorias.

Según el más reciente informe de Sciencepreneurs, elaborado por la Alianza DeepTech Colombia, el país cuenta con ventajas para impulsar la innovación científica y tecnológica, especialmente por su biodiversidad y capacidad científica.

No obstante, el reto no solo consiste en crear nuevas iniciativas, sino en facilitar su escalamiento y sostenibilidad. En ese proceso, la propiedad intelectual se consolida como un elemento clave para proteger los activos intangibles, generar valor y facilitar el crecimiento de las empresas del sector salud.