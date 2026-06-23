Asocapitales fija prioridades a Abelardo De La Espriella: “Las ciudades capitales están listas para trabajar”

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) presentó una serie de prioridades que, a su juicio, deberían marcar la relación entre el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, y las 32 capitales del país durante los próximos cuatro años.

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La agremiación señaló que las ciudades capitales concentran cerca del 47 % de la población colombiana, generan más del 52 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y aportan aproximadamente la mitad del recaudo tributario territorial, lo que las convierte en actores clave para el desarrollo económico y social del país.

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En ese contexto, Asocapitales planteó la necesidad de construir una agenda conjunta entre el Gobierno nacional y las administraciones locales para atender asuntos relacionados con infraestructura, seguridad, sostenibilidad ambiental y competitividad.

“Las ciudades capitales están listas para trabajar con el nuevo Gobierno. Colombia necesita una alianza sólida entre la Nación y los territorios para acelerar las inversiones, fortalecer la seguridad y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar para los ciudadanos”, afirmó Andrés Santamaría, director ejecutivo de la organización.

Uno de los principales temas planteados es la continuidad de los proyectos de infraestructura estratégica. Según Asocapitales, el 59,7 % de las necesidades de inversión priorizadas por las capitales está relacionado con transporte, movilidad y conectividad.

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La entidad recordó que buena parte de estas iniciativas dependen de los mecanismos de cofinanciación establecidos en la Ley 310 de 1996, por lo que solicitó garantizar la continuidad de los desembolsos y la seguridad jurídica de los compromisos adquiridos.

La seguridad urbana también ocupa un lugar central dentro de las propuestas presentadas. De acuerdo con la asociación, las ciudades capitales concentran cerca de la mitad de los delitos de alto impacto del país, el 39 % de los homicidios registrados a nivel nacional y alrededor del 90 % de los casos de extorsión.

Frente a esta situación, Asocapitales propuso fortalecer la participación de los alcaldes en las instancias nacionales de seguridad, aumentar el pie de fuerza en las ciudades con mayores índices delictivos, mejorar las capacidades de inteligencia e investigación criminal y avanzar en soluciones al hacinamiento carcelario.

“La seguridad urbana debe convertirse en una política de Estado. Los alcaldes necesitan más herramientas, más coordinación y más capacidad operativa”, sostuvo Santamaría.

Abelardo De La Espriella recibió la bienvenida por parte de Asocapitales. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

La organización también pidió acelerar inversiones en agua potable, saneamiento básico y resiliencia climática.

Entre los proyectos mencionados figuran la protección costera de Cartagena, el Acueducto Metropolitano de Cúcuta, las plantas de tratamiento de aguas residuales de Neiva, Tunja y Bucaramanga, así como iniciativas de abastecimiento y saneamiento para Riohacha y Santa Marta.

Finalmente, Asocapitales destacó que las ciudades capitales destinan el 50,4 % de su gasto a inversión pública y reiteró su disposición para construir una agenda de trabajo conjunta con el nuevo Gobierno nacional orientada a fortalecer la competitividad, mejorar la seguridad e impulsar el desarrollo territorial.