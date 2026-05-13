El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lanzó nuevas críticas a la relación del Gobierno nacional con los mandatarios de las capitales del país, advirtiendo que, aun cuando está por terminar la administración de Gustavo Petro, hay mandatarios que no han podido sentarse a conversar con el jefe de Estado.

“En este gobierno hemos visto una relación tensa, compleja. Hay que decirlo. Algunos alcaldes de ciudades capitales me han manifestado que a lo largo de estos dos años y casi cinco meses de su gobierno a nivel local, no han tenido la oportunidad de sentarse a hablar con el presidente de la República uno a uno para dialogar los retos de su ciudad capital. Eso, de por sí, ya es una demostración de una falta de diálogo”, expresó Galán.

Carlos Fernando Galán desde Asocapitales: “En las ciudades avanzamos en medio de dificultades de diálogo con la nación”

El alcalde de Bogotá dio esas declaraciones desde un foro que desarrolló Asocapitales en la Universidad de los Andes para hablar de seguridad, infraestructura y sostenibilidad fiscal con los candidatos presidenciales.

Desde esa instancia, Galán expresó que las necesidades de cada territorio son particulares y necesitan diferentes niveles de atención por parte del gobierno central. No obstante, señaló que el poder ejecutivo no ha respetado las instituciones de los territorios.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, el gran ausente en firma clave para Regiotram. No lo invitaron

“Las ciudades en Colombia tienen diferencias. Lo que significa la capacidad institucional de una ciudad como Bogotá, como Medellín, Cali o Barranquilla puede ser distinto a otras ciudades. Esas otras ciudades dependen mucho más de ese trabajo conjunto con la nación y nosotros hemos visto con preocupación que esa falta de respeto con la institucionalidad local va en detrimento de la población de esas ciudades”, afirmó el alcalde.

Asocapitales se reúne con los candidatos presidenciales en el marco de un ejercicio de rendición de propuestas para que estos respondan de manera directa a los retos estructurales que hoy enfrentan las ciudades.