Egan Bernal sintió “morir“ en el Giro de Italia 2026: relató terrible momento que sufrió

A pesar de mantenerse en el top 5 durante la etapa 4, corrida el pasado martes en el Giro de Italia 2026, Egan Bernal parece haber sufrido más de la cuenta en el primer ascenso que tuvo la competencia, que cumple su segunda semana.

En la transmisión oficial se vio al colombiano quedarse relegado cuando el grupo con el que iba empezó a subir. Por fortuna, después de regularse, pudo volver a conectar para no perder segundos claves en la clasificación general.

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Sin embargo, según lo relatado por el mismo Bernal, su paso por la subida del cuarto día fue un martirio total. Es más, llegó a declarar este miércoles, previo a la quinta fracción, que por su cabeza pasó que se iba a “morir”.

Egan Bernal, en @Eurosport_ES sobre su sufrimiento en Cozzo Tunno este martes en el #Giroditalia:



"Más de 20' a 190ppm. Ya ni me dolían las piernas. Es como si pones un carro a tope"



"No es lo mejor, pero sabemos como es esto: he tenido muchísimos días así en mi carrera" pic.twitter.com/qPsG0h3PC2 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 13, 2026

El crudo relato de lo que vivió lo hizo público la cuenta de Eurosport: “Mis piernas no me dolían en absoluto. Me dejé caer porque mi frecuencia cardíaca estuvo por encima de 190 durante 20 minutos y pensé que me iba a morir. Fue terrible. Y me sorprendió muchísimo”.

Para el oriundo de Zipaquirá, la reacción que tenía su cuerpo en dicho instante era algo que no lograba comprender fácilmente: “No sé qué pudo ser. Ni siquiera tenía dolor en las piernas, era solo el pulso”.

Pensando ya en el resto de jornadas de competencia que quedan, Egan señaló que esperaba que su cuerpo pudiese comportarse de una mejor forma para buscar el liderato y la maglia rosa.

Egan Bernal tomó la partida en Nesebar con la camiseta tricolor. Foto: Getty Images

“No sé si el cuerpo lo dará la vuelta o no. Y le estoy realmente agradecido a Ben Turner; de lo contrario, habría perdido minutos. Ojalá el cuerpo lo dé la vuelta en los próximos días”, se auguró.

De este sufrimiento de una de las piezas más fuertes del Netcompany Ineos no se tenía conocimiento. Su escuadra no habría reportado semejante complicación, pero, por fortuna, parece haber sido temporal. Durante este miércoles, el cafetero tomó la salida de la etapa 5 y la corrió totalmente.

Etapa 5 generó estragos

Después de salvarse en la etapa 4 de algo que pudo haber sido grave, Egan Bernal tomó la salida este miércoles en Praia a Mare siendo cuarto de la clasificación a 4 minutos del líder provisional, Giulio Ciccone.

La quinta fracción volvería a tener algo de montaña, con un paso por el puerto Grande di Viggiano. Esta fue resuelta por un grupo de escapados con mayor facilidad, mientras que el pelotón corrió atrás a menor velocidad, donde intentó ayudarse para completar un día pasado por lluvia.

Afonso Eulálio en la fuga, junto a Einer Rubio y Guillermo Thomas Silva. Foto: Getty Images

Einer Rubio (Movistar Team), el otro nacional en el Giro, fue animador durante los primeros kilómetros del trazado; no obstante, con las complicadas condiciones climáticas que se presentaron, tuvo que desistir de ir en busca de la victoria, que quedó en manos de Igor Arrieta.

Un trazado que parecía ser sencillo acabó por ‘despelotar’ la primera grande del año. El balance para Egan al final del recorrido de este miércoles no fue bueno; pagó los ‘platos rotos’ y pasó de ser quinto a noveno con una diferencia negativa de más de seis minutos con respecto al nuevo líder, Afonso Eulálio.