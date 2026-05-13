¿Cuándo usar anticongelante o refrigerante en el motor? Estas son las diferencias

El mantenimiento de un vehículo asegura su funcionamiento, alarga la vida útil de las piezas clave y previene fallas mecánicas en el futuro. Entre los productos más utilizados por los mecánicos están los anticongelantes y refrigerantes.

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Ante la confusión de muchas personas, la empresa Repsol, especializada en petroquímica y energía, explicó la diferencia entre los dos artículos. Para entender sus usos, es necesario conocer primero su función dentro de un carro.

El motor lleva en su interior líquidos clave para funcionar. Uno de ellos es una mezcla de agua y anticongelante que es conocida como “refrigerante”. También lleva combustible y aceite de motor para reducir la fricción entre las piezas.

Repsol señaló que el anticongelante es una sustancia química que suele tener etilenglicol o propilenglicol. Se utiliza para impedir que el agua del sistema de refrigeración se congele.

Al ser un producto concentrado, debe diluirse con agua destilada o desmineralizada en una proporción entre el 40 % y el 60 %, que depende del clima, el tipo de carro y el fabricante. Su labor incluye proteger al motor en condiciones de temperaturas extremas y evitar la corrosión de los elementos metálicos.

Por su parte, el refrigerante es una solución lista para circular en el sistema de refrigeración. La mezcla incluye el anticongelante con el agua destilada o desmineralizada más otros aditivos que protegen al motor.

Es decir, el refrigerante es el producto final para llevar al motor. Este puede ser de diferentes colores como verde, rojo o naranja. El tono indica su composición química y los agregados que lleva.

“Cumple la doble misión de mantener la temperatura óptima del motor (evitando tanto el sobrecalentamiento en verano como la congelación en invierno) y proteger todos los componentes del sistema de refrigeración a lo largo del tiempo”, explicó Repsol.

El refrigerante incluye al anticongelante dentro de la mezcla. Foto: Getty Images

La diferencia entre ambos

A pesar de su relación, existen diferencias clave entre ambos productos. Para empezar, el anticongelante es un líquido concentrado, mientras que el refrigerante es una solución lista con una duración de 2 a 7 años.

Repsol señaló que el anticongelante debe ser usado cuando se busque crear una mezcla original dependiente de las temperaturas de la zona y de las proporciones deseadas.

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También se utiliza cuando el fabricante del vehículo exige que el motor solo lleve anticongelante concentrado o una dilución específica, o al realizar un cambio del sistema de refrigeración.

El refrigerante, por su lado, se utiliza cuando es necesario reponer el nivel del depósito de expansión o cuando se realiza un mantenimiento general al carro y no es indispensable hacer una mezcla con proporciones definidas.