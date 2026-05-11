¿Qué son los frenos ABS? Todo sobre su funcionamiento, mitos, ventajas y desventajas

Cuando una persona está interesada en comprar un vehículo, revisa todos los detalles del mismo. Esto incluye el diseño, sus funciones mecánicas, tecnológicas y de seguridad. Una de las más importantes es la que se refiere a los frenos, que pueden marcar la diferencia en una situación de riesgo.

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Entre los elementos de seguridad existen las bolsas de aire, las cámaras alrededor del carro, la asistencia electrónica o los sensores. Sin embargo, muchas personas ignoran la relevancia de los frenos ABS.

Este sistema se ha vuelto popular en los últimos años entre carros y motos. Su funcionalidad ayuda a mantener la estabilidad de los carros y genera seguridad a los conductores y pasajeros.

De acuerdo con información de Suzuki, ABS significa Anti-lock Braking System y es traducido como “Sistema Antibloqueo de Frenos”. Su papel es el de prevenir el bloqueo de las ruedas durante una frenada repentina.

Esto significa que las llantas no se quedarán pegadas al pavimento y el carro no podrá deslizarse. Para esto, las ruedas traen sensores que monitorean la velocidad de giro.

Una unidad electrónica es capaz de saber cuándo una de las llantas va a bloquearse. En ese momento, reduce y aplica presión de frenado varias veces por minuto. Gracias a ese trabajo, la rueda gira ligeramente y puede seguir moviéndose en el pavimento.

Para que funcionen, los carros deben tener elementos como sensores de velocidad, cilindro de diafragma, unidad electrónica de control, válvulas moduladoras de presión, válvula de pedal de freno, ruedas dentadas y tanque de aire comprimido.

Frenos ABS significa Anti-lock Braking System y es traducido como “Sistema Antibloqueo de Frenos”. Foto: Creación de la IA de Bing image creator

¿Cuáles son sus ventajas?

Empresas como Servimax señalan que los frenos ABS ofrecen ventajas en la seguridad de los vehículos. Ofrecen mayor control en frenadas de emergencia al conductor y menor desgaste de neumáticos.

Además, la distancia de frenado con el sistema ABS es más corta en superficies resbaladizas. Sin embargo, los expertos señalaron que también tiene desventajas como costos de reparación altos, vibración durante el frenado y aumento de distancia a la hora de frenar.

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El otro sistema de frenado conocido mundialmente es el CBS. La diferencia con ABS es que el primero reparte la fuerza del frenado en vez de bloquear las llantas. Ambos fueron creados como métodos de emergencia para mejorar la seguridad de los pasajeros y mejorar el control del vehículo, pero la elección depende de las preferencias del conductor.