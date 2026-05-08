Así está la movilidad de Bogotá este viernes 8 de mayo: vehículo varado genera caos vehicular en la Autosur

Esta mañana, TransMilenio anunció cambios operacionales en el servicio por obras en la malla vial. Las rutas que paraban en la estación Santa Lucía saldrán al carril mixto para mejorar la movilidad de la zona.

En cuanto a la medida del pico y placa, la restricción vehicular para carros particulares indica que hoy no pueden circular aquellos con placas que terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. La normativa rige de lunes a viernes entre las 06:00 a. m. y las 09:00 p. m.

Conductores que no pagan pico y placa en Bogotá: requisitos para la excepción gratuita que aplica este año

Revise el estado de las vías en Bogotá:

09:57 a. m.: Vehículo varado en Autosur

Un automóvil se varó en la autopista Sur con carrera 77A, sentido occidente-oriente. El hecho afecta un carril de la vía.

09:48 a. m.: Manifestantes se dispersan

Se recuperan las condiciones de movilidad en la carrera 8 a la altura de la calle 17 sur, luego de que se dispersaran los manifestantes.

08:50 a. m.: Manifestación en la calle 17 sur

Participantes de una manifestación bloquearon la calzada mixta en sentido norte-sur de la carrera 8 con calle 17 sur.

08:35 a. m.: Habilitado un carril en Av. El Dorado

Las autoridades realizan maniobras de gestión de tráfico tras el accidente en la av. El Dorado (calle 26) con carrera 50, sentido occidente-oriente. A esta hora, se habilita un carril de la calzada.

07:52 a. m.: Accidente en la av. El Dorado

Tres motocicletas colisionaron en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 50, sentido occidente-oriente. El siniestro genera afectación en el carril central a esta hora.

07:16 a. m.: Nuevo siniestro vial en Kennedy

Se reportó un accidente en la av. Boyacá con calle 9, sentido norte-sur, entre dos motocicletas. Una unidad de tránsito y una ambulancia ya se encuentran asignadas.

06:57 a. m.: Accidente en Kennedy

Dos motociclistas colisionaron en la av. Boyacá con calle 12 bis, sentido sur-norte, en la localidad de Kennedy.

05:59 a. m.: Cambios en TransMilenio

En la avenida Caracas con diagonal 45 sur, los buses que no paran en la estación Santa Lucía salen al carril mixto. La estación está en mantenimiento por obras de la malla vial.