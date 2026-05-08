Así está la movilidad de Bogotá este viernes 8 de mayo: vehículo varado genera caos vehicular en la Autosur

Esta mañana, TransMilenio anunció cambios operacionales en el servicio por obras en la malla vial. Las rutas que paraban en la estación Santa Lucía saldrán al carril mixto para mejorar la movilidad de la zona.
En cuanto a la medida del pico y placa, la restricción vehicular para carros particulares indica que hoy no pueden circular aquellos con placas que terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. La normativa rige de lunes a viernes entre las 06:00 a. m. y las 09:00 p. m.
Revise el estado de las vías en Bogotá:
09:57 a. m.: Vehículo varado en Autosur
Un automóvil se varó en la autopista Sur con carrera 77A, sentido occidente-oriente. El hecho afecta un carril de la vía.
[09:57 a.m.] #GestiónDelTráfico | Automóvil varado en la localidad de Ciudad Bolívar en la autopista Sur con carrera 77A, sentido occidente-oriente.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 8, 2026
❌Afectación de un carril. pic.twitter.com/XYcmNIalqG
09:48 a. m.: Manifestantes se dispersan
Se recuperan las condiciones de movilidad en la carrera 8 a la altura de la calle 17 sur, luego de que se dispersaran los manifestantes.
[09:48 a.m.] #GestiónDelTráfico | Manifestantes se dispersan, se habilita nuevamente la carrera 8 a la altura de la calle 17 sur. ✅ Corredor sin novedad. https://t.co/Tb4DEqIYmG pic.twitter.com/ANSiNumUHc— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 8, 2026
08:50 a. m.: Manifestación en la calle 17 sur
Participantes de una manifestación bloquearon la calzada mixta en sentido norte-sur de la carrera 8 con calle 17 sur.
[08:50 a.m.] #GestiónDelTráfico | Se presenta manifestación en la carrera 8 con calle 17 sur. 🚫Participantes realizan bloqueo de la calzada mixta, sentido norte-sur. Autoridades en desplazamiento. pic.twitter.com/fXBNnyfxpx— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 8, 2026
08:35 a. m.: Habilitado un carril en Av. El Dorado
Las autoridades realizan maniobras de gestión de tráfico tras el accidente en la av. El Dorado (calle 26) con carrera 50, sentido occidente-oriente. A esta hora, se habilita un carril de la calzada.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 8, 2026
[08:35 a.m.] #AEstaHora | Unidades de @TransitoBta atiende la novedad. 🟠 Se habilita un carril de la calzada. https://t.co/OLvU6pSCuV pic.twitter.com/vnegFgYNvo
07:52 a. m.: Accidente en la av. El Dorado
Tres motocicletas colisionaron en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 50, sentido occidente-oriente. El siniestro genera afectación en el carril central a esta hora.
[07:52 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad de Teusaquillo entre tres motociclistas en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 50, sentido occidente-oriente. ❌Se genera afectación del carril central.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 8, 2026
🔵Grupo guía y ambulancia atienden la novedad. pic.twitter.com/3dA123FeO4
07:16 a. m.: Nuevo siniestro vial en Kennedy
Se reportó un accidente en la av. Boyacá con calle 9, sentido norte-sur, entre dos motocicletas. Una unidad de tránsito y una ambulancia ya se encuentran asignadas.
[07:16 a.m.] #GestiónDelTráfico |Siniestro vial en la localidad de Kennedy, entre dos motociclistas en la Av. Boyacá con calle 9, sentido norte-sur. Unidades de @TransitoBta y ambulancia asiganadas. pic.twitter.com/Top75mhV4s— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 8, 2026
06:57 a. m.: Accidente en Kennedy
Dos motociclistas colisionaron en la av. Boyacá con calle 12 bis, sentido sur-norte, en la localidad de Kennedy.
[06:57 a.m.] #GestiónDelTráfico |Siniestro vial en la localidad de Kennedy, entre dos motociclistas en la Av. Boyacá con calle 12 bis, sentido sur-norte.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 8, 2026
Grupo guía en el punto, @TransitoBta en desplazamiento. pic.twitter.com/DRNdkFOCKm
05:59 a. m.: Cambios en TransMilenio
En la avenida Caracas con diagonal 45 sur, los buses que no paran en la estación Santa Lucía salen al carril mixto. La estación está en mantenimiento por obras de la malla vial.
⏰ #TMAhora (5:59 a. m.)— TransMilenio (@TransMilenio) May 8, 2026
📍 Avenida Caracas con diagonal 45 sur:
Por obra de mantenimiento en la mala vial, la flota que no para en la estación Santa Lucía sale al carril mixto para mejorar la movilidad en el punto.
Los buses tienen paso a un carril en el carril exclusivo. pic.twitter.com/oobw3L481Q