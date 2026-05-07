¿Su carro eléctrico se siente distinto? Las 4 señales de alerta que nunca debe ignorar

El auge de los vehículos eléctricos en Colombia continúa aumentando de una manera estratosférica, donde muchos ciudadanos del país optan por comprar estos carros en vez de preferir los habituales que se han visto en las calles del país.

Estos fueron los carros eléctricos e híbridos que más se vendieron en Colombia durante el mes de abril

De acuerdo con el último boletín realizado por la Fenalco y ANDI, durante el mes de abril un total de 5.192 vehículos eléctricos fueron registrados, representando un crecimiento del 304% en comparación con el mismo periodo en el año 2025. Durante lo que ha transcurrido en este año, ya se suman un total de 14.541 vehículos matriculados.

Eso sí, aunque se incremente el interés por adquirir estos vehículos, no muchos de los usuarios conocen a totalidad las funciones de estos. La falta de claridad puede convertirse en un reto para los nuevos dueños de estos carros, especialmente hacia las señales de alerta que deben tener en cuenta para prevenir futuros daños.

Algo que incluso pasa por desapercibido es la idea de que los vehículos eléctricos requieren de un mantenimiento, cuando realmente no es requerido, ya que los cambios de aceite y partes móviles son eliminados. No obstante, no significa que los conductores se deban descuidar de sus carros.

Si un vehículo eléctrico recibe fallas al conectar el cargador, significa que debe ser llevado a mantenimiento. Foto: Cortesía

Según la gerente de la marca Inchcape Smart y Mercedes-Benz Colombia, Marcel Dereix, los cambios no son necesariamente las necesidades de mantenimiento, sino la perspectiva. Los sistemas de los vehículos eléctricos son más eficientes que los de combustión interna, pero a la vez son más tecnológicos, por lo que deben ser revisados de manera adecuada para que funcionen a la perfección.

Adicionalmente, el mantenimiento de un carro eléctrico termina siendo un factor clave e inteligente para su cuidado, ya que permite prevenir futuros daños del vehículo si son detectados de manera oportuna.

Estas son las maneras en que puedes detectar una señal de alerta en un carro eléctrico

Ante la duda de varios ciudadanos y conductores sobre cómo cuidar y mantener sus vehículos eléctricos, la compañía Smart emitió una serie de recomendaciones y alertas para que los usuarios tengan mayor anticipación al momento de proteger el sistema de sus carros:

Disminución inesperada de la autonomía: Dentro de las primeras alertas y avisos que uno puede percibir en un carro eléctrico, se encuentra la autonomía del vehículo, ya que si este comienza a rendir menos kilómetros de lo acostumbrado, además de no tener cambios claros en la ruta, el tráfico o la forma de conducir el automóvil.

Esta alerta puede ser vista de varias maneras, entre ellas la presión de las llantas del vehículo hasta el estado de la batería.

Mayor tiempo de carga: Si el vehículo eléctrico presenta una mayor demora a la hora de cargar o presenta alguna interrupción de forma frecuente e incluso fallas al momento de conectar el cargador, esto demuestra señales de que no está funcionando el vehículo.

Atención a cambios en la sensación de manejo o frenado: Si el dueño del vehículo percibe una percepción diferente al momento de manejar o frenar, se recomienda realizar una inspección.

Atención a las alertas del tablero: Los conductores, para prevenir una alerta, pueden revisar el panel de instrumentos en un carro eléctrico, donde informa sobre los mensajes relacionados con la gestión de la batería junto con el consumo energético del vehículo o las actualizaciones del sistema software.