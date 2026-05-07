MinTransporte anuncia nuevas medidas para el uso de drones: esto debe saber

Desde el 28 de abril, se han presentado tres incidentes con drones en el aeropuerto El Dorado que han obligado al cierre momentáneo de operaciones. La última vez fue el día de ayer cuando Aerocivil afirmó que se trató de una falsa alarma.

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Sin embargo, la terminal realizó un cierre preventivo de varios minutos mientras las autoridades hacían verificaciones en la zona. El hecho sucedió luego de que una aeronave de Avianca advirtiera la presunta presencia de un dron.

El pasado 28 de abril se realizó el primer reporte que obligó a un cierre de 45 minutos en las operaciones del aeropuerto. El 30 de abril, un hecho similar terminó en una suspensión del servicio por 24 minutos.

Desde entonces, las autoridades han estado atentas a los drones que circulan alrededor de El Dorado. La aeronáutica cuenta con protocolos capaces de detectar estos dispositivos e inhibir las señales; sin embargo, arriesga la seguridad de las aeronaves, su comunicación y navegación, por lo que su uso se limita a casos de riesgo.

Aeronáutica Civil reportó la interrupción en El Dorado por dron el pasado 30 de abril. Foto: Aeronáutica Civil

¿Qué dice MinTransporte?

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que el Congreso está trabajando en una ley y una campaña de seguridad para evitar riesgos con drones en lugares sensibles.

Estos ajustes estarían en el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC 100) y buscan modificar la norma que suspendía la operación aeroportuaria al descubrirse un dron a cierta distancia.

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“Inicialmente, la norma decía que si se observaba en un radio de 6 km alrededor del aeropuerto el movimiento de un dron, tocaba tomar medidas para detener la operación… 6 km es una cosa enorme. Entonces, era prácticamente inviable”, explicó Rojas en Blu Radio.

Los sistemas antidrones hacen parte de MinDefensa, pero se estaría gestionando su uso conjunto con la Aeronáutica. Alrededor de 1.800 empresas en el territorio nacional utilizarían drones.

Adicional a esto, el artículo 100.315 de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil determina que un dron no puede operar a menos de dos kilómetros de distancia horizontal de bases militares, Policía o centros penitenciarios del país.