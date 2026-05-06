¿Alerta en el aeropuerto El Dorado? Aerocivil reportó restricción temporal por presencia de otro dron

Una alerta por la presunta presencia de un dron en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado obligó a activar protocolos de seguridad y restringir temporalmente las operaciones aéreas durante la noche de este martes 6 de mayo.

Drones en El Dorado provocaron maniobras de emergencia en dos aviones: Aerocivil reportó los hechos este jueves

La situación fue confirmada por la Aerocivil a través de su cuenta oficial en X, donde explicó que todo ocurrió luego del reporte realizado por una aeronave de Avianca sobre la supuesta presencia de un dron cerca de la terminal aérea.

“Tras el reporte de una aeronave de Avianca sobre la presunta presencia de un dron en las inmediaciones del aeropuerto El Dorado, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad”, informó la entidad.

De acuerdo con la autoridad aeronáutica, tras realizar una verificación exhaustiva en la zona, finalmente se confirmó que no existía ningún dispositivo volando cerca del aeropuerto.

“Posterior a la verificación exhaustiva, se confirmó la inexistencia de dicho dispositivo”, agregó la Aerocivil en el comunicado.

Sin embargo, mientras se realizaban las inspecciones correspondientes, las operaciones aéreas tuvieron que ser restringidas de manera preventiva durante aproximadamente ocho minutos para garantizar la seguridad operacional.

“El procedimiento requirió una restricción temporal de las operaciones de 8 minutos para garantizar la seguridad operacional”, explicó la entidad.