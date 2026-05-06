Ladrones con mala suerte en Bogotá: se les cayó el botín en plena fuga

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó esta tarde de miércoles, 6 de mayo, la captura de dos ladrones en flagrancia en el barrio Patio Bonito, localidad de Kennedy.

De acuerdo con las autoridades, habitantes del sector alertaron sobre un robo que se estaba presentando al interior de una vivienda, a través de la modalidad de ‘escalera humana’.

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Al llegar los policías al lugar, sorprendieron a los ladrones cuando intentaban huir en un vehículo y, con tal mala suerte que uno de los televisores que minutos antes se habían robado se les cayó, dejándolos en evidencia.

El teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía Kennedy, indicó que posteriormente dos ladrones fueron capturados y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que respondan por el delito de hurto y daño en bien ajeno.

Además, los uniformados lograron la recuperación de un televisor y un parlante, que también habían sido sustraídos de la vivienda.

Bajo la modalidad de ‘escalera humana’, dos hombres ingresaron a una vivienda en #Kennedy creyendo tener todo bajo control. Pero en plena huida, el botín cayó del vehículo en el que escapaban.



Tras atender el llamado ciudadano, policías lograron cerrarles el paso y capturarlos. pic.twitter.com/K3NcCWSaTs — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 6, 2026

“La Policía Nacional invita a toda la ciudadanía a denunciar oportunamente a las líneas de emergencia 123, con el fin de evitar estos delitos”, concluyó el oficial Montilla.

Este mismo miércoles 6 de mayo, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de dos sujetos en la localidad de Los Mártires por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Momento de la balacera en el barrio Samper Mendoza. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

“Estas personas ingresaron de manera violenta a un establecimiento de mediana superficie en el barrio Samper Mendoza y mediante el uso de un arma de fuego pretendían hurtar este establecimiento. Gracias a la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, se evitó la comisión de este hecho delictivo. Estos presuntos delincuentes, al notar la presencia de los uniformados, emprendieron la huida y de inmediato se inició una persecución. En medio de este procedimiento se presentó un intercambio de disparos donde resultó lesionado uno de los uniformados”, agregó la Policía.