“Es totalmente falso”: Distrito negó que la Policía haya ingresado a la Universidad Pedagógica durante protestas en Bogotá

En medio de las protestas que se registraron este martes 5 de mayo en el norte de Bogotá y que generaron afectaciones en la movilidad de varios corredores viales de la capital, el secretario de Seguridad, César Restrepo, salió a aclarar las versiones que aseguraban que miembros de la Policía Metropolitana habrían ingresado a las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional.

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El funcionario fue enfático en rechazar dichas acusaciones y aseguró que la información difundida en redes sociales y en algunos sectores era completamente falsa. Según indicó, durante la actual administración no se ha permitido el ingreso de uniformados a centros académicos.

“La verdad es lo más importante para mantener la paz social, la verdad es lo más importante para que esta ciudad vaya hacia delante. Esta mañana se dijo que la Policía había entrado a la Universidad Pedagógica; es falso”, afirmó Restrepo durante un pronunciamiento oficial.

Posteriormente, el secretario reiteró su postura y lanzó una declaración aún más contundente frente a la polémica que se desató tras las manifestaciones. “Quiero ser categórico, es absolutamente falso. La Policía Metropolitana, en lo largo de este Gobierno, nunca ha entrado a un establecimiento académico”, precisó.

La controversia ocurrió durante un día de protestas con estudiantes, lo que causó problemas en la movilidad, especialmente en las principales vías del norte de Bogotá.

Algunos ciudadanos reportaron bloqueos y retrasos en el sistema TransMilenio, mientras en redes sociales comenzaron a circular denuncias sobre una supuesta intervención de la fuerza pública dentro de la Universidad Pedagógica Nacional.

Las manifestaciones ocurren también en un momento de discusión sobre lo que dijo el rector de la institución, quien recientemente sugirió una tarifa diferente en TransMilenio para estudiantes universitarios.

La propuesta inició un debate sobre los costos de transporte para jóvenes en Bogotá y provocó diferentes opiniones en la comunidad educativa, así como en grupos políticos y ciudadanos.

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Desde el Distrito insistieron en que la información falsa puede incrementar la tensión durante las jornadas de protesta y afectar la convivencia en la ciudad. Por ello, hicieron un llamado a verificar los hechos antes de compartir contenidos en redes sociales.

Hasta el momento, no se conocen reportes oficiales sobre personas lesionadas o capturas relacionadas con las movilizaciones del día de ayer.

Entretanto, las autoridades mantienen seguimiento a las protestas y a las discusiones que se han generado alrededor de las exigencias estudiantiles y la situación de movilidad en la capital del país.