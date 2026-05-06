Cómo tanquear combustible de forma segura en Colombia en 2026: recomendaciones clave

Dentro del marco de conducir cualquier vehículo en Colombia, ya sea una motocicleta o un carro, algo que siempre se tiene en cuenta es el abastecimiento de combustible.

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Este es el principal suministro de energía que permite que el motor funcione a la perfección y proceda a la disponibilidad del automóvil para poder trasladarse a sus varios destinos en el país, ya sea hacia el trabajo, algún plan familiar o incluso una salida en carretera.

Sin embargo, aunque esta sin duda es una de las rutinas más regulares que realizan los conductores, en ocasiones se presentan pequeños inconvenientes o descuidos que pueden ser causas de un grave accidente.

El abastecimiento de combustible es vital para que un vehículo funcione Foto: Álvaro Tavera / Colprensa

Es ante ello que varias entidades que son proveedores de estos combustibles recalcan varias recomendaciones que se deben tener en cuenta para poder fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las estaciones de servicio que se encuentran en el país.

Estas son las sugerencias que se deben tener en cuenta a la hora de tanquear combustible en Colombia

Dentro de los programas de seguridad que los suministradores de combustible recomiendan, se destacan varios aspectos, entre ellos el de identificar, evaluar y controlar los posibles riesgos que se pueden presentar al momento de estar tanqueando un vehículo. La meta es garantizar una mejor seguridad para los usuarios y evitar un accidente.

Realizar el tanqueo en horarios favorables: Las estaciones de combustible están abiertas 24/7, pero se recomienda tanquear en horarios que sean temprano en la mañana (horario entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.) o en horarios en la noche y madrugada.

La razón de escoger estos horarios es el aumento de la densidad del combustible debido a las temperaturas bajas que se presentan durante estas horas, lo que permite la reducción de la evaporación y tener un poco más de combustible.

En el caso de realizar el tanqueo en horas de la noche, se recomienda que se lleve a cabo en estaciones que presenten una iluminación óptima y que su personal esté visible.

Apagar motor y luces: Es obligatorio realizar esta acción, ya que el calor residual del motor o una falla en el sistema eléctrico de las luces pueden ocasionar fuentes de chispa bajo la presencia de vapores inflamables.

Es ante ello que apagar el motor y las luces del vehículo por completo permite evitar futuros peligros no solo para el usuario, sino para la gente que se encuentra alrededor.

No forzar el llenado tras el clic automático: En el momento en que un surtidor se detiene por su cuenta, esto significa que el tanque de combustible se encuentra en su límite. Es ante ello que no se les aconseja a los usuarios redondear la cifra, ya que esta puede traer consecuencias como derrames o daños en los filtros de emisiones del sistema.

Evitar el uso de celular durante el tanqueo: Usualmente ocurre que el conductor se encuentra utilizando su móvil mientras su vehículo se encuentra tanqueado. Lo preferible es evitar usarlo, ya que esto puede generar el olvido de apagar el motor o que, en posibles casos, arranque con la manguera de combustible conectada.

Se recomienda no mirar el celular mientras realizas el tanqueo de un vehículo Foto: Getty Images

Consejos para motociclistas: El tanqueo para una motocicleta es diferente para un carro; aun así, lo más recomendable es que el conductor descienda para que se pueda tanquear. Ante la proximidad del depósito con el motor caliente y el cuerpo del conductor, se aconseja que el motociclista esté de pie para que este reaccione más rápido si se presenta algún inconveniente.