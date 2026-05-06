La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco presentaron su informe de automotores y motocicletas del mes de abril. Según los resultados, durante ese mes se registraron 113.602 motocicletas nuevas en el país.

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Esto representa un aumento del 40,69 % en comparación a abril de 2025. Frente a marzo, se presentó una variación del -4,06 %, pero en lo que va del año se muestra un balance positivo en la industria de motocicletas del país, con un crecimiento del 37,09 %.

Los datos demuestran que las motos se han consolidado como una solución de movilidad eficiente para muchas personas. Además, destaca por tener opciones asequibles para todo tipo de hogares.

En el mes de abril, se observó una tendencia en la compra de motocicletas de cilindrajes entre 101 CC y 125 CC, con un 48,00% del total. El segmento que va entre los 151 CC y 200 CC alcanzó el 26,13 %.

Los colombianos prefieren las motos con cilindrajes entre 101 CC y 125 CC. Foto: Fenalco

Las 10 motos más vendidas en abril

Los 10 modelos representaron el 34,00 % del total vendido durante el mes de abril. ANDI y Fenalco explicaron que estas motocicletas cuentan todas con sistemas de frenado avanzado ABS o CBS. Así quedó el top de las 10 más vendidas:

AKT AK125NKD EIII

BAJAJ CT100 ES SPOKE

BAJAJ CT100 KS SPOKE

YAMAHA GPD155-A (NMAX155)

HERO HUNK 125 R

SUZUKI GN125 ABS

HONDA XR190L 2.0

SUZUKI DR150 ABS

YAMAHA XTZ150-A (XTZ150 ABS)

HONDA XR150L 2.0

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Los departamentos en Colombia donde se registraron más motos durante el mes de abril fueron Cundinamarca (17,56 %), Antioquia (16,55 %) y Valle del Cauca (10,76 %). Nada más estos tres departamentos representan el 44,86% del mercado de motocicletas en el país.

Los municipios con más registros fueron Sabaneta, en Antioquia (7,73 %), Funza en Cundinamarca (5,86 %) y El Cerrito en Valle del Cauca (5,04 %).