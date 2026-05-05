El Autódromo de Tocancipá vive la emoción de las 60 Vueltas Ford

Para todos los amantes de las carreras de automovilismo, volverán a sentir la fuerza de los motores en el Autódromo de Tocancipá, ya que este sábado 9 de mayo serán parte de la segunda válida del Campeonato Nacional de Automovilismo de Colombia (CNA).

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A partir de las 8:00 a.m. todos los fanáticos podrán ser parte de distintos eventos, entre ellos, como eje central, las 60 vueltas de Ford o también conocidas como las 60 vueltas CNA, que demostrarán las habilidades y destrezas de los mejores pilotos que existen en Colombia.

El torneo es organizado por el Club Los Tortugas, el cual cuenta con el aval de la Federación Colombiana de Automovilismo Nacional.

Al igual que muchas competencias de automovilismo que se viven no solo en el país, sino en el mundo, las 60 vueltas de CNA representan una oportunidad no solo para los pilotos, sino también sus vehículos, ya que este espacio permite conocer los límites de ambos, siendo un reto de consistencia en la pista de carreras.

En el transcurso de la jornada que se llevará a cabo el 9 de mayo de 2026, cada uno de los equipos participantes tendrá que forjar diferentes estrategias para llevarse el trofeo, cada uno tendrá un plan para la gestión de neumáticos, combustible y ritmo de carrera dentro de un formato de alto estándar en la competencia automovilística.

Estas son las categorías que participan

Dentro de la primera categoría se encuentran los autos de calle, donde se abre una oportunidad para aquellos vehículos de producción comercial que están organizados acorde a sus tiempos en pistas y divisiones, por ejemplo, de turismo mejorados, turismo modificado y turismos supermodificados.

En esta modalidad no está permitido el uso de vehículos que tengan acceso a turbo, ya que la finalidad es mostrar un balance durante el desarrollo de la competición.

La siguiente categoría que formará parte durante el evento será la de competencia profesional, exclusivamente para los pilotos con licencia de categoría A, buscando que el show tenga el mejor nivel técnico y deportivo posible. Estos son desarrollados bajo un formato profesional donde se exige lo máximo de los competidores.

Finalmente, se encuentra la categoría de clásicos, en donde participan los vehículos que tienen más de 35 años, donde se combina la vigencia de estos con pruebas de velocidad y regularidad en la pista.

¿Cómo se puede participar en el evento?

Los pilotos y competidores que deseen participar en el evento deben realizar su inscripción en la página de https://clublostortugas.com/cna/. Al ingresar, podrán inscribirse para posteriormente añadir una información requerida por el Club Los Tortugas, entre ellas el nombre del equipo, el vehículo que va ser utilizado durante el evento, los patrocinadores que tendrán, etc.