Para todo aquel conductor de motocicleta en el país, una de las cosas que más destaca o se tiene en mente son los aspectos de seguridad y protección que se deben tener a la hora de salir a las calles de Colombia mientras conduce este vehículo.

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Y aunque usualmente transitan por zonas rurales, bien es cierto que muchas personas buscan de vez en cuando salir de las ciudades para disfrutar del ambiente de las carreteras en el país. Sin embargo, teniendo en cuenta los constantes cambios climáticos en las regiones, se pueden presentar casos de viento, lluvia y clima fríos que pueden perjudicar al conductor.

Es por eso que muchos motociclistas implementan los denominados HandSavers (también conocidos como puños de viento o protectores de manilla). Estos son deflectores que tienen la capacidad de proteger las manos de los pilotos, ya sea ante situaciones climáticas o de impactos de ramas y objetos en la vía.

Beneficios de los HandSavers para motocicletas

Cualquier motociclista que transita por las vías de Colombia quiere estar lo más cómodo posible sin presentar alguna inconformidad durante su trayecto. En el caso de los HandSavers, estos permiten que la persona se encuentre segura y protegida, ya que ofrecen los siguientes aspectos:

Los HandSavers protegen ante situaciones climáticas Foto: Getty Images

Cómodo para el conductor : La capacidad de los HandSavers no solo permite una mayor protección y seguridad a la hora de manejar, sino que protege al motociclista en casos de lluvias, viento y polvo que terminan beneficiando al conductor. Asimismo, esto permite reducir de manera considerable la fatiga de manos en viajes largos , ya que el frío y constantes vientos generan tensiones en las manos, dedos y muñecas del conductor de motocicleta.

: La capacidad de los HandSavers no solo permite una mayor protección y seguridad a la hora de manejar, sino que Asimismo, esto permite , ya que el frío y constantes vientos generan tensiones en las manos, dedos y muñecas del conductor de motocicleta. Nivel de protección más alto: Aparte de cuidar las manos, dedos y hombros contra el impacto de objetos al conducir, el HandSaver protege adicionalmente ante casos de palancas de freno y clutch de la motocicleta, su manubrio, grips y farolas contra potenciales daños de una caída.

¿Cómo elegir los HandSavers adecuados?

Muchos aspectos se deben tener en cuenta a la hora de adquirir un HandSavers, ya que existe una amplia gama de opciones. Los motociclistas, para asegurar cuál es la decisión acertada, deben evaluar ciertos criterios:

Diseño y topología de la motocicleta: Es importante que los conductores realicen la verificación del HandSaver y si este se adapta al diseño y tipo de moto que utilizan. Lo ideal es que no llegue a afectar el ángulo de giro, el manubrio, los carenajes y la visibilidad al momento de conducir.

Es importante que los conductores realicen la verificación del HandSaver y si este se adapta al diseño y tipo de moto que utilizan. Tamaño : Es recomendable evaluar cómo es el tamaño del HandSavers para motocicleta que coincida con los niveles de protección que desea el motociclista.

: Es recomendable evaluar cómo es el tamaño del HandSavers para motocicleta que que desea el motociclista. Precio: Aunque se presentan casos en donde los conductores se llevan por la opción más barata, lo viable es revisar más allá del precio, ya que aquellos que tienen un valor más bajo pueden estar hechos de materiales más delicados y conllevar una menor protección. Se recomienda buscar un balance en el costo donde mezcle este con el valor de la motocicleta.