“Más lento, más pro”: la nueva estrategia de Bogotá para mejorar la seguridad de los motociclistas

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció el día de ayer una nueva estrategia pedagógica para motociclistas. La iniciativa lleva por nombre “Más lento, más pro” y busca promover la conducción segura.

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El objetivo es demostrarles a los conductores que el control del vehículo es más importante que la velocidad. Para eso, realizarán una competencia en la que el ganador deberá recorrer tres pistas sin perder el equilibrio en la moto.

La actividad se realizará en varias rondas eliminatorias durante el año, en las que se irán seleccionando a los participantes de la gran final. El evento tendrá lugar en el mes de octubre, en medio del Día del Motociclista y la XX Semana de la Seguridad Vial.

Cada ronda constará de tres pistas de baja velocidad con diferentes niveles de complejidad. La competencia está diseñada para conocer la destreza de los conductores.

“Queremos romper el imaginario de que ir rápido es sinónimo de habilidad. Por el contrario, un buen motociclista es quien domina su vehículo, toma decisiones seguras y protege la vida en la vía”, explicó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

El concurso utilizará cuatro categorías: hombres novatos (con menos de dos años de haber sacado la licencia), hombres expertos, mujeres novatas y mujeres expertas.

Los motociclistas son los más afectados en accidentes de tránsito. Foto: Aymer Andrés Alvarez

Los motociclistas en Bogotá

La estrategia pedagógica busca gestionar la velocidad que utilizan los motociclistas en Bogotá y promover la responsabilidad en las vías. Nada más en 2026, con fecha de corte al 19 de abril, han fallecido 190 personas en siniestros viales en Bogotá.

Esto significa un aumento del 19 % en comparación con el mismo periodo de 2025. De ese número, el 43 % son motociclistas. Además, en un 62 % de los accidentes fatales reportados se ha visto involucrada una moto.