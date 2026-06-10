Primer carro: cómo una persona puede tomar la mejor decisión

Para alguien que va a escoger su primer carro, la decisión no es tan sencilla como parece, ya que se trata de un gasto económico considerable y que también se convertirá en un activo que pasará a ser utilizado diariamente.

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Conocer el carro ideal toma tiempo, dinero y atención, al igual que comprender el estilo de conducción del conductor. Por ende, varias marcas del sector automotor comparten una serie de pasos para tener en cuenta antes de escoger su primer coche.

Guía para escoger el primer carro

De acuerdo con la marca de carros KIA, existen varios aspectos a tener en cuenta antes de adquirir un primer vehículo.

El primer paso es definir las necesidades reales del conductor, ya que este debe ser capaz de responder una serie de preguntas para de esta manera reducir las opciones disponibles.

Preguntas como: ¿El carro que se necesita es para ciudad o carretera? ¿O necesito un modelo con espacio extra para pasajeros y carga o una unidad económica? son algunos de los interrogantes que los compradores deben pensar.

También es sumamente importante definir el presupuesto real, no solamente con el precio del carro, sino también con varios factores, entre ellos la cuota inicial o enganche, la financiación del vehículo y los gastos posteriores como el SOAT, la matrícula, los impuestos, mantenimiento, combustible, etc.

En este aspecto, KIA recomienda que el gasto mensual del vehículo (cuota + mantenimiento + seguros) no supere el 30% de los ingresos del comprador, para que de esta manera pueda utilizar su vehículo sin ninguna presión financiera.

Comparar modelos, costos y características puede ayudar a los compradores a tomar una decisión más acertada. Foto: Getty Images

Otra pregunta que un conductor debe realizar es si busca que su primer carro sea nuevo o usado, ya que cada uno ofrece una serie de ventajas y desventajas.

Los vehículos nuevos traen garantía de fábrica; al mismo tiempo, generan menores gastos de mantenimiento inicial y tienen todas las tecnologías actualizadas.

Aunque genera un precio más alto, sí brinda mayor tranquilidad al conductor.

En cuanto a los carros usados, el precio de entrada será mucho más bajo y tendrá una depreciación menor. Eso sí, comprar un carro usado puede terminar con mayores costos de mantenimiento si no es revisado de la manera correcta.

Un paso que ayuda bastante al momento de escoger un carro es comparar los modelos de forma inteligente, al utilizar simuladores de crédito, comparadores de vehículos y reseñas de usuarios para evaluar las opciones indicadas.

Lo aconsejable es no mirar solamente el precio, sino también tener en cuenta el consumo, equipamiento, costos de mantenimiento y respaldo de la marca.

El tipo de combustible también es importante, ya que este influirá principalmente en los gastos e impacto ambiental del vehículo. Se recomienda analizar cuál de estos se adapta mejor a la rutina del comprador.

Finalmente, el conductor debe priorizar su seguridad al momento de manejar, por lo que el vehículo de su interés debe tener todos los elementos posibles que lo protejan de un inconveniente. Realizar una prueba de manejo es aconsejable antes de tomar una decisión.