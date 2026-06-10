El significado de ver una tela blanca colgando de la ventana de un carro en carretera

Cuando un ciudadano maneja en una carretera del país, es usual observar que varios de los vehículos que se encuentran alrededor llevan consigo varios elementos adicionales de acuerdo al viaje que realizan.

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Algunos de ellos pueden tener en la parte superior del coche un portaequipajes, ya que van a hacer un trayecto largo y por ende llevan todo el equipamiento posible; incluso, algunos hacen uso de cuerdas para sostener los objetos y que no se suelten del vehículo.

Aun así, se ha observado cómo vehículos utilizan una tela blanca, la cual está colgada en una ventana del coche. Si bien mucha gente desconoce el motivo de esta acción, se trata de un código de seguridad vial que va más allá de lo establecido por la ley.

Por medio de esta tela blanca, los conductores del carro transmiten una señal clara a los demás ciudadanos que se movilizan alrededor, sin la necesidad de hacer uso de palabras.

¿Qué significa una tela blanca colgada de la ventana de un carro?

Si bien se ha generalizado que una tela blanca es utilizada como símbolo de tregua y de paz, el significado de este elemento en un vehículo tiene varios significados, que cambian según el país, las circunstancias y el contexto en el que se encuentra.

Dentro de los más conocidos, el uso de una toalla blanca indica que el carro se encuentra detenido, ya sea porque ha presentado una falla mecánica, una pinchadura, un sobrecalentamiento o cualquier otro problema relacionado con el vehículo.

El uso de una tela blanca complementa otras medidas de seguridad cuando un vehículo queda detenido. Foto: Youtube - Clever Hacks

Esta acción permite alertar a los carros que se movilizan por la zona, o incluso a las autoridades cercanas, con el objetivo de buscar ayuda. Países como Estados Unidos implementan esta medida, según el manual del conductor del estado de Carolina del Norte.

Cabe mencionar que realizar esta acción no exime al conductor de implementar otras medidas de seguridad que son establecidas cuando ocurren estas situaciones, como, por ejemplo, utilizar los conos viales que indican que el carro se encuentra detenido.

Hacer uso de una tela blanca complementa los otros sistemas de seguridad que son usados en estos casos.

Existen otros contextos en donde la tela blanca puede ser utilizada. Uno de esos casos es para caravanas, al permitir identificar aquellos carros que son parte del mismo grupo.

Otro uso que tiene este elemento es para situaciones de emergencia, en donde el conductor pide un paso urgente a los demás carros.

No obstante, esta solamente puede ser realizada por aquellos vehículos de emergencia como ambulancias, patrullas policiales o carros.