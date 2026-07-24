La decisión de Ferrari en Colombia tras el escándalo suscitado

La compañía de automóviles italiana Ferrari ha estado marcada por una serie de acontecimientos en Colombia, luego de que varios usuarios denunciaran presuntas estafas por parte del concesionario Autos Italianos de Colombia, la distribuidora encargada de vender estos coches en el país.

Varios de las víctimas informan que habían adquirido un ejemplar de la reconocida fabricante de automóviles, que tras realizar el respectivo pago por estos vehículos, no los recibieron dentro de los plazos establecidos y que además no aparece ni el dinero utilizado ni los vendedores.

Es ante estos hechos que el Departamento de Comunicación de Ferrari North América, entidad que autorizaba la distribución de sus vehículos por medio del concesionario Autos Italianos, comentó su postura de cara al futuro de la marca en la nación.

Dentro del comunicado compartido por Caracol Radio, la fabricante italiana informó que tomará distancia con la situación de la distribuidora de Colombia, señalando que los hechos ocurridos son ajenos a la responsabilidad de Ferrari.

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Asimismo, la entidad anunció que a partir de estos momentos está en la búsqueda de tener un nuevo concesionario oficial que se encargue de vender sus vehículos en el mercado automotor colombiano lo más pronto posible.

En cuanto a los usuarios afectados, Ferrari comentó que se encuentra en contacto con cada uno de los clientes, afirmando que presentarán toda la atención necesaria para garantizar el servicio de los carros Ferrari que adquirieron.

Finalmente, la entidad recalcó que cualquier declaración tiene que ser atribuida al Departamento de Comunicación de Ferrari North América, debido a que, según su política corporativa, la única persona que puede hacer declaraciones oficiales en nombre de la compañía es el presidente de Ferrari North América.

La presencia del SIC en el escándalo Ferrari

Luego de conocerse el caso por parte de varios usuarios con Ferrari, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tomó cartas en el asunto, informando sobre una investigación preliminar contra el concesionario encargado de comercializar los carros de la marca italiana.

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De acuerdo a lo mencionado por la entidad, este hecho será llevado a cabo por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, pidiéndole a la distribuidora Autos Italianos de Colombia información sobre los hechos.

Entre ellos, se requieren datos específicos sobre las condiciones comerciales que fueron ofrecidas a los clientes para poder obtener los vehículos de Ferrari, así como los tiempos de entrega establecidos.

De izquierda a derecha, el 296 GTS y el Testarrosa, vehículos de Ferrari Foto: Getty Images

Además, la SIC también realizó la solicitud de aportar la totalidad de la publicidad que fue emitida durante los últimos 6 meses, en donde se indique la frecuencia en la que se realiza la divulgación de venta, aparte de conocer los medios utilizados para realizar los anuncios.

También se ordena saber si el concesionario mantenía o mantuvo alguna relación contractual con Ferrari North America, Inc.

Esta información tiene que ser compartida a la entidad dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la fecha en la que se radicó el documento.