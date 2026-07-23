Un nuevo día amanece en la ciudad de Bogotá, en donde cientos de ciudadanos salen de sus hogares para dirigirse a sus destinos.

Caos en la movilidad de Bogotá tras manifestación por la besatón en el Centro Comercial Andino: vías afectadas

No obstante, los usuales casos de manifestaciones en la capital han derivado en que varios ciudadanos se pregunten si la fecha de hoy también tendrá desvíos y cierres en materia de tránsito.

En la noche del pasado 22 de julio de 2026, la ciudad registró una alta concentración de ciudadanos en la calle 81 con carrera novena que generaron alteraciones en la movilidad, esto debido a una manifestación ciudadana que asistió a una besatón para defender los derechos civiles y de expresión ante la comunidad LGTBQ+.

Por esto, muchos ciudadanos mantienen un pensamiento sobre si es viable utilizar el transporte público de la capital, teniendo en cuenta cómo este resulta afectado ante una manifestación.

¿Existen manifestaciones programadas para este jueves 23 de julio de 2026?

La Alcaldía Mayor de Bogotá publica semanalmente las manifestaciones que se encuentran programadas en la ciudad.

No obstante, para esta semana, la entidad no compartió alguna agenda que indique que los días restantes habrá una concentración de protestantes en alguna zona del distrito.

Sin embargo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá ha seguido acompañando la protesta pacífica que están realizando sindicatos de la UNP desde la madrugada del pasado martes 21 de julio.

Al frente de la sede de la entidad en Bogotá, por lo menos 300 sindicalistas comenzaron a armar carpas, cerrando la vía en materia de protesta ante presuntas irregularidades en el proceso de contratación y falta de garantías laborales que ocurren en la UNP.

A estas horas, la Secretaría de Gobierno se encuentra adelantando una interlocución con los manifestantes para poder despejar el flujo vehicular que se encuentra sobre la calle 20.

Al mismo tiempo, se sostiene un espacio de diálogo entre los protestantes y las autoridades competentes para evitar alteraciones que afecten el orden público.

Por otro lado, la entidad informa que se presenta otra manifestación en la Plaza de Bolívar, en La Candelaria, por parte de ciudadanos que solicitan atención a presuntos casos de desplazamiento forzado y restitución de tierras. Los agentes afirman que la protesta ha sido de forma pacífica.

¿Cómo se encuentra Bogotá en materia de movilidad?

Desde la mañana de este jueves 23 de julio de 2026, se ha reportado una falla semafórica, afectando completamente la troncal Caracas de TransMilenio, ubicada en la calle 27 sur con avenida Caracas.

Varios agentes de tránsito y el grupo guía se encuentran en el sector acompañando y agilizando el tráfico por la alta congestión vehicular.

No obstante, por los hechos, varios buses articulados del sistema de transporte público han suspendido su servicio hasta nuevo aviso, lo que ha derivado en que miles de usuarios salgan de los vehículos para buscar otra alternativa para llegar a sus destinos.