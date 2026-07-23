SIC apunta a Ferrari: investigación tras ola de denuncias por autos no entregados

En los últimos días, aficionados del sector automotor conocieron la incertidumbre que varios clientes han tenido sobre la reconocida marca de autos Ferrari en Colombia, luego de que surgiera una ola de denuncias afirmando sobre una presunta estafa.

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De acuerdo con los adquirientes, estos habían estado en un proceso de comprar un ejemplar a través del representante legal de la marca en el país, siendo este el concesionario Autos Italianos de Colombia.

No obstante, luego de compartir la suma cantidad de dinero por los vehículos, estos no fueron entregados dentro de las fechas establecidas, así como la ausencia de los vendedores de los carros lujosos, como la plata de pago.

Ante estos hechos, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por medio de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, ha abierto una investigación preliminar contra el concesionario encargado de comercializar los vehículos de Ferrari en Colombia.

Documento por parte de la SIC solicitando información sobre el caso Ferrari en Colombia Foto: SIC - API

Según lo emitido por el documento, que fue radicado por medio del número 26-294239, la entidad le ordenó al representante legal varios aspectos para seguir con la investigación.

Entre ellos, se pide información específica acerca de las condiciones comerciales que fueron ofrecidas a los clientes para poder los vehículos de Ferrari, además de los tiempos de entrega establecidos.

Asimismo, la SIC también realizó la solicitud de aportar la totalidad de la publicidad que fue emitida durante los últimos 6 meses, en donde se indique la frecuencia en la que se realiza la divulgación de venta, así como los medios utilizados para llevar a cabo los anuncios y la última fecha de emisión de esta.

Dentro del documento también se ordena saber si el concesionario mantenía o mantuvo alguna relación contractual con Ferrari North America, Inc., vinculada con la importación, distribución o comercialización de productos que estén relacionados con la marca Ferrari en Colombia.

Autoridades recopilan información para determinar si hay razones para abrir una investigación formal por posibles fallas en la protección al consumidor. Foto: NurPhoto via Getty Images

La entidad aclara que este proceso forma parte de una averiguación preliminar, en donde se encarga de recopilar la información necesaria para poder conocer si hay elementos que fundamenten la apertura de una investigación administrativa formal sobre temas de protección al consumidor.

“Esta Dirección le advierte que, de no suministrar respuesta clara, completa, precisa y en español a cada uno de los literales de la presente orden, se impondrán las sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, junto con las demás normas que la complementen, modifiquen o reglamenten”, comenta la SIC en el comunicado.

El concesionario que vende los vehículos Ferrari en Colombia tiene un máximo de 10 días hábiles para poder responder a los requerimientos pedidos por la SIC.