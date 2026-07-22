En Colombia, se han registrado ocasiones en las que se presenta un accidente vehicular y uno de los implicados en el suceso, como por ejemplo el culpable del siniestro, toma la decisión de fugarse de la zona.

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Ante estos casos, varios ciudadanos, víctimas del hecho, no saben con exactitud cuáles son los parámetros o acciones a seguir, derivando en una situación de incertidumbre y confusión.

No obstante, entidades jurídicas explican cuáles son los pasos que todo ciudadano debe tener en cuenta si resulta involucrado en un accidente vehicular en donde el responsable huya del sitio.

¿Qué es un accidente de fuga en la ley de Colombia?

De acuerdo con Coljurídicas, un accidente de fuga es una situación en donde un conductor que estuvo involucrado en un siniestro vial se retira del lugar sin haberse identificado, sin esperar a las autoridades o sin colaborar en lo necesario, sobre todo si en el siniestro hay personas lesionadas o fallecidas.

Lo establecido en la norma colombiana no siempre utiliza la expresión popular “choque y fuga” como categoría única para todos los escenarios.

Es por ello que es importante analizar cada caso por sus efectos reales, como por ejemplo si hubo lesiones, muerte, daños materiales, falta de identificación del vehículo involucrado, ausencia de SOAT, omisión de auxilio o posible responsabilidad penal y civil.

Las autoridades recomiendan recopilar la mayor cantidad de pruebas cuando uno de los conductores huye tras un accidente de tránsito. Foto: Getty Images

En el caso de que el accidente vehicular sí presente lesionados o fallecidos, ya el suceso deja de ser un hecho donde solamente se vieron afectados asuntos de daños materiales.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, en esos momentos se tiene que reportar la emergencia, gestionar la atención médica y compartir toda la información posible a las autoridades para poder realizar el Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT).

Si bien una fuga puede traer dificultad para identificar al responsable, puede ser también un dato clave para la investigación.

¿Qué pruebas se necesitan en caso de que un vehículo huya tras un accidente?

Según Coljurídicas, para ayudar al desarrollo de la investigación en caso de un accidente vehicular en donde uno de los responsables se fuga del lugar, se debe tener en cuenta varios aspectos.

Uno de ellos son los datos del vehículo fugado, ya sea la placa completa o parcial, el color y marca del carro, el tipo de vehículo, ruta, empresa, distintivos, posibles daños visibles o sentido de la huida.

Asimismo, otras pruebas que sirven para la investigación son fotos y videos del incidente, por ejemplo la posición final de las víctimas, daños, señales de tránsito, huellas de frenado, semáforos, iluminación, estado de la vía y ubicación exacta donde ocurrió el accidente.

Los testigos también son importantes, ya que ayudan a compartir información vital a las autoridades.

También es importante revisar si en la zona donde ocurrió el accidente hay cámaras cercanas que hayan registrado los hechos.

Finalmente, Coljurídicas informa que los documentos médicos (historia clínica, epicrisis, incapacidades, exámenes) y registros de autoridad (IPAT, constancia, denuncia, número de noticia criminal) también son vitales para las pruebas.