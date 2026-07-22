¿Por qué el peatón dice ‘gracias’ al conductor? La psicología explica su significado profundo

Muchos ciudadanos tienden a levantar la mano en señal de agradecimiento cuando un conductor les da paso por una vía o carretera. No obstante, lo que para muchos solamente significa un simple significado de respeto, tiene una interpretación mucho más profunda.

Señales de tránsito para peatones: ¿cuáles son y por cuáles se puede realizar una multa?

De acuerdo con el portal Purepeple, este gesto que muchas personas realizan diariamente presenta un significado psicológico, al ser una clara señal de reconocimiento social.

Según los expertos del área, esta señal de gratitud no solamente refleja una forma de cortesía, sino que también funciona como una especie de reflejo de actitud atenta, cooperativa y respetuosa hacia personas desconocidas.

Realizar este gesto tiene sus similitudes con los comportamientos conocidos como “prosociales”, en otras palabras, actitudes que desarrollan interacciones positivas entre individuos.

Agradecer cuando un conductor cede el paso favorece la convivencia y promueve una cultura de respeto en la movilidad. Foto: Alexandra Ruiz

Dentro de la psicología, estas señales usualmente se encuentran asociadas con el modelo de los Cinco Grandes, el cual es una teoría de referencia que se encarga de describir la personalidad de una persona por medio de cinco rasgos generales: Apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo.

Dentro de estas, la que más se destaca es la amabilidad, ya que ella tiene características particulares que muchos ciudadanos poseen al levantar la mano y decir ‘gracias’ a un conductor de un vehículo, como lo son la cooperación, la empatía, la bondad y la cortesía.

Según las investigaciones de los cinco grandes rasgos de personalidad, las personas con altos índices de amabilidad adoptan estas actitudes en su día a día y no solamente cuando transitan en las calles, sino también en otras situaciones.

Pequeños gestos como ayudar de forma espontánea a alguien que lo necesite, mostrar empatía o ser considerado con los demás en espacios compartidos son rasgos que presentan amabilidad por parte de un ciudadano.

Es por ello que el levantar la mano para agradecer que un conductor cedió el paso es una forma de poder reconocer el gesto y demostrar que se está atento al entorno donde uno se encuentra.

El artículo también indica que realizar este gesto ayuda a facilitar las interacciones entre individuos, sobre todo en situaciones que lo ameritan.

Agradecer cuando un conductor cede el paso favorece la convivencia y promueve una cultura de respeto en la movilidad. Foto: Foto IA - El País

Casos vehiculares que generan estrés, impaciencia o prisas por parte de conductores están derivados de los tráficos, ya que deriva en que estos busquen alternativas para poder llegar rápido a sus destinos, pero que lamentablemente se ve afectado por la lenta circulación vial.

Es ante esto que cualquier gesto de gratitud que se realice, por más sutil que llegue a ser, puede terminar contribuyendo a generar interacciones mucho más pacíficas.

En el caso de psicología social, esta clase de comportamiento es considerada como un refuerzo positivo, ya que fomenta el respeto mutuo y promueve un clima de cooperación.