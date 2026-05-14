Paz interior al estar al volante: Estos son los 6 consejos para evitar el estrés al manejar

Manejar un vehículo no es tarea fácil, sobre todo conduciendo en las distintas ciudades de Colombia, ya que no solo es una exigencia en términos de tiempo, sino en el ámbito de salud mental.

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Según un estudio llevado a cabo por la Universidad Manuela Beltrán, el 60 % de conductores que transitan por las calles del país reportan un alto nivel de estrés durante sus recorridos. Por otro lado, cerca del 70 % terminan fatigados tras un largo periodo de tráfico.

Las largas horas de congestión vehicular terminan afectando la mentalidad de los conductores que desean llegar a sus destinos lo más pronto posible.

Conducir con estrés puede afectar la concentración y aumentar el riesgo de accidentes en las vías. Foto: Getty Images

Es ante estas situaciones que varias entidades y organizaciones del sector automotor, como la marca surcoreana KIA, han emitido una serie de consejos para evitar los casos de estrés al momento de manejar, buscando ofrecer viajes mucho más seguros y tranquilos ante estas irregularidades.

Las 6 recomendaciones para manejar sin estrés

Planificar la ruta de manera anticipada

Tener información previa antes de salir permite mayor claridad sobre lo que los conductores encontrarán en las vías del país.

Revisar si hay tráfico, buscar rutas alternas e incluso evaluar el estado del clima son factores clave que permiten que el ciudadano tenga mayor control a la hora de manejar el carro y no se choque con algún imprevisto.

Organizarse anticipadamente permite que el conductor tenga menos estrés, ya que se encuentra mejor adaptado a la circunstancia que se le presente.

Hacer ajuste de asientos previamente a conducir

Tener una silla adecuada impacta bastante en la comodidad del conductor, ya que si este se encuentra demasiado alto, bajo o muy lejos del volante, tiende a cansar más rápido el cuerpo. Se recomienda encontrar la postura correcta que le permite manejar con mayor precisión.

Mantener el vehículo en óptimas condiciones

Revisar constantemente el estado del carro permite un espacio más seguro para el conductor, ya que identifica cualquier desgaste antes de que se convierta en un problema.

Realizar un mantenimiento preventivo del vehículo, ya sea revisando los niveles de aceite, el estado de los frenos, la presión de las llantas, etc., reduce los niveles de riesgo e imprevistos que pueden complicar el trayecto del conductor.

Evitar cualquier clase de distracción al manejar

Pequeñas interrupciones que se pueden presentar al momento de estar en el vehículo, ya sea una breve llamada o mensaje de texto, pueden desconcentrar a la persona por unos segundos. Es por ello que se aconseja formar un entorno exclusivamente diseñado para la atención del piloto y el destino a donde va dirigido.

Realizar pausas regulares durante trayectos largos

Dentro de las situaciones que una persona maneje durante largas horas sin parar, se recomienda detenerse en cierto tiempo para estirar, refrescar la mente y recuperar la energía. Por medio de estas pausas activas, el ciudadano puede reducir la fatiga visual y el cansancio muscular.

Regular la climatización en el vehículo

La temperatura interior del carro es un factor importante para el estado emocional del conductor, ya que si este se encuentra en un ambiente caluroso o frío, termina generando tensiones corporales. Es por esto que se recomienda configurar el sistema de climatización para que la persona se sienta más cómoda al manejar.