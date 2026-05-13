El ahorro de combustible es uno de los factores más importantes que los conductores tienen en cuenta al momento de conducir, ya que este es la fuente de energía que permite que el vehículo pueda encenderse y recorrer varios kilómetros.

No espere a que se encienda la luz: los riesgos de conducir su vehículo con poca gasolina

Manejar con poco combustible no aporta ningún beneficio al vehículo, ya que este puede generar varias afectaciones al sistema de las motocicletas. Es ante ello que varias compañías y empresas del sector automotor emiten una serie de recomendaciones para prevenir estos casos.

Consecuencias de manejar con la reserva de gasolina

Conducir una moto mientras el vehículo se encuentra utilizando la reserva de combustible implica varias repercusiones; la más notable es correr el riesgo de que el vehículo se quede sin gasolina, requiriendo la asistencia de una grúa para poder moverse del espacio en donde terminó parqueado. Aun así, hay más razones para que los conductores eviten el hábito de manejar con la reserva de gasolina.

De acuerdo con el portal especializado Motociclismo, mantener constantemente la motocicleta en reserva puede generar mayor desgaste en el sistema del combustible, ya que la parte baja del tanque de la moto puede llegar a acumular residuos que comiencen a tapar filtros del vehículo y afecten directamente a componentes del sistema de inyección y carburador.

Conducir con el tanque casi vacío puede generar un mayor desgaste en varias piezas del motor. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

También se presentan peligros al motor de la motocicleta, ya que usualmente la gasolina se encarga de mantener refrigeradas algunas partes del motor. En el caso de que haya poco combustible, puede comenzar a aumentar la temperatura de la moto, provocando daños mecánicos en el futuro.

Finalmente, los indicadores de reservas que se avisan en las motocicletas no siempre marcan con exactitud la cantidad de gasolina restante que tiene la motocicleta, por lo que puede generar que el vehículo termine sin combustible antes de lo estipulado.

Consejos para evitar manejar con la reserva de combustible

En el caso de prevenir futuros casos donde una motocicleta termine varada por falta de gasolina o que termine afectando algún componente del vehículo, lo más recomendable es mantener siempre el nivel adecuado de combustible en la moto; lo preferible es que el tanque de gasolina se encuentre desde la mitad hacia adelante.

También se aconseja que, al momento de planificar un viaje o salida, se sepa con antelación las gasolineras disponibles para llenar el combustible, ya que varias zonas o sectores no tienen espacios habilitados.

Adicionalmente, es recomendable no esperar a que la luz de reserva se encienda y revisar regularmente los filtros de combustible, sobre todo si el conductor maneja constantemente con las reservas de gasolina de su respectivo vehículo.