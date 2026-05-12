¿Qué significan los frenos CBS en motos? Estas son sus ventajas e importancia en Colombia

Ante las nuevas regulaciones emitidas por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), a partir de este año y el 2027, las motos deben comenzar a incorporar nuevos sistemas de frenado que brinden una mayor seguridad a los motociclistas de Colombia.

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Dentro de los más destacados se encuentra el sistema de frenado combinado o CBS, el cual tiene la capacidad de distribuir de manera automática la fuerza del frenado entre la rueda delantera y la rueda trasera al momento en que el conductor acciona uno de los frenos.

Es decir, el sistema CBS provoca que el motociclista, al presionar el freno trasero del vehículo, instantáneamente comienza a aplicar parte de esa fuerza en la llanta delantera, permitiendo que la motocicleta tenga mayor estabilidad y reduzca las probabilidades de riesgo de derrape por una mala maniobra.

Así funcionan los frenos CBS

De acuerdo con la concesionaria y repartidora de motos, Dismerca, el sistema de freno de motos CBS utiliza un mecanismo hidráulico que conecta los dos frenos del vehículo y brinda tres beneficios:

Brinda una mayor estabilidad en la moto durante frenadas bruscas.

en la moto durante frenadas bruscas. Genera un menor riesgo de bloqueo en motos que no tengan el sistema de frenos ABS.

en motos que no tengan el sistema de frenos ABS. Brinda una mejor distribución de peso del vehículo al instante de detenerse.

La diferencia con los frenos ABS

Ambos sistemas de frenos están diseñados para reducir los índices de accidentes que se registran en Colombia. No obstante, cada uno tiene un rol diferente diseñado exclusivamente en el tipo de moto que maneja el usuario.

El sistema de frenado ABS se encarga de prevenir que las ruedas de la moto se bloqueen completamente al realizar una frenada brusca, mientras que la CBS es fabricada para distribuir la fuerza de frenado.

Los sistemas ABS y CBS cumplen funciones diferentes dentro de la seguridad de las motos. Foto: Getty Images

Asimismo, los sistemas están planeados para distintos modelos de motocicleta; en el caso de motocicletas urbanas y que sean de baja cilindrada, se recomienda el sistema CBS. En cambio, si son motos que tienen un mayor desempeño, se aconseja el ABS.

¿Cómo saber si los frenos CBS necesitan algún mantenimiento?

Si la motocicleta ya posee el sistema de frenado CBS, es importante reconocer una serie de señales para conocer el momento exacto de realizar una revisión:

Sentir que los pedales o manetas de la motocicleta se encuentran más blandos de lo habitual.

Al momento de realizar un freno, percibir que realiza un trayecto prolongado.

Notar que al frenar se siente desbalanceado el vehículo.

Escuchar algún ruido anormal.

Ante estos casos, se aconseja dirigirse a un centro autorizado para revisar los sistemas de frenos e hidráulicos. de la motocicleta.