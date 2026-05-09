¿Quiere comprar una moto? Esta es la diferencia entre bajo y alto cilindraje

Las motocicletas se han consolidado como uno de los vehículos favoritos de los colombianos. Nada más en el mes de abril, se matricularon 113.602 nuevas motos en el país.

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Esto representa un aumento del 40,69 % en comparación a abril de 2025. De esas, un 48,00 % correspondieron a cilindrajes entre 101 cc y 125 cc. Por su parte, el segmento que va entre los 151 cc y 200 cc alcanzó el 26,13 %.

La tendencia demuestra que los colombianos prefieren las motos de bajo cilindraje. Ante el desconocimiento de muchas personas sobre las diferencias y tipos, la compañía Honda despejó las dudas de los interesados en adquirir el vehículo.

El cilindraje habla de la cantidad de mezcla y aire de combustible que admite el motor de una moto. Es expresado en centímetros cúbicos y se consideran bajo cilindraje aquellas con una capacidad máxima de 250 cc.

De acuerdo con la información de Honda, estas motos son ágiles, tienen bajo consumo de combustible y son fáciles de manejar. Además, abarcan una amplia gama que incluye scooters y motos deportivas ligeras.

“Estas motos son ideales para quienes buscan un transporte económico y práctico, perfecto para trayectos urbanos y desplazamientos cortos. Gracias a su bajo costo de mantenimiento y eficiencia, son la opción perfecta para principiantes y motociclistas urbanos que priorizan la economía y el rendimiento en la ciudad”, explicó la empresa japonesa.

Las motos todoterreno de bajo cilindraje presentan agilidad en áreas rurales y urbanas. Son ligeras, fáciles de manejar y traen una suspensión robusta con neumáticos de alta tracción. Las deportivas, por su parte, son ideales para los que quieren diseños tipo sport a precios accesibles. Cuentan con características aerodinámicas, suspensión de alto rendimiento y frenos eficientes.

Las motos de bajo cilindraje también pueden ser utilizadas en viajes largos, aunque son ideales para cortos, pero primero se debe revisar factores como la capacidad de carga y potencia del motor para conocer su rendimiento en autopistas.

Los cilindrajes de las motos definen su potencia y motor. Foto: Getty Images

Alto cilindraje

Se consideran motos de alto cilindraje aquellas que tienen más de 300 cc. Se caracterizan por ser útiles para viajes largos y carreteras abiertas, además, tienen capacidad de ir a altas velocidades.

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Los modelos suelen estar equipados con sistemas de inyección electrónica, de control de tracción y pantallas TFT que mejoran la experiencia del conductor. Se recomiendan para pilotos experimentados debido a que requieren una conducción experta por su potencia y respuesta rápida.

“La conducción de una moto de alto cilindraje no necesariamente es más difícil, pero sí requiere más habilidad y experiencia. Las motos con motores más grandes suelen ser más pesadas y potentes, lo que puede resultar un reto”, añadió Honda.

Según la compañía, las ventajas del alto cilindraje incluyen mayor potencia, aceleración, rendimiento superior en largas distancias, tecnología avanzada y la posibilidad de entrar a competiciones.