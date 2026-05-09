Inicia el camino de los ocho equipos clasificados hacia la estrella de mitad de año en la Liga BetPlay 2026-I.

Una de las llaves más atractivas la tendrán que jugar América de Cali e Independiente Santa Fe, donde el primer partido será este sábado, 9 de mayo, desde las 8:20 p.m.

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Dicho duelo requiere de los mejores hombres de ambos planteles para sacar ventaja de cara a la vuelta; sin embargo, el elenco bogotano no podrá contar con dos de sus habituales titulares.

Bajas sensibles de Santa Fe

Según lo confirmaron los reportes, ni Emmanuel Olivera ni Helibelton Palacios hicieron parte del grupo que viajó a Cali para el compromiso de ida de cuartos de final.

Dichos dos hombres son pilares del esquema de Pablo Repetto. En conclusión, la mitad de la zaga defensiva que habitualmente suele poner el entrenador uruguayo.

Emanuel Olivera, de Santa Fe y Jorge Soto, de América. El extranjero se pierde el primer partido de las finales. Foto: Colprensa

Esto lo que va a obligar al DT es a recomponer, con jugadores que tiene a su servicio como Juan Sebastián Quintero e Iván Scarpeta, por lo menos, para la pareja de centrales.

A la hora de revisar quién tome el lugar de Palacios en el lateral derecho, surge la novedad de Mateo Puerta, quien será llamado después de haber estado ausente unas semanas en las listas.

Justamente, este lateral de pocos minutos durante el semestre será quien asuma la responsabilidad de suplir a Helibelton Palacios.

Fagúndez ‘out’

Aunque la afición deseaba que estuviese para el juego ante América en Cali, Franco Fagúndez no logró su recuperación y se mantendrá en Bogotá buscando mejorar su condición física.

Franco Fagúndez, arriba de Hugo Rodallega, venía siendo titular en la delantera de Santa Fe. Foto: Catalina Olaya

Edwin Mosquera fue otro de los que no fue tenido en cuenta. Repetto decidió llevar otros en su lugar al inicio de las finales de la Liga BetPlay.

Así pues, con dos bajas sensibles y un regreso para suplir una posición, el elenco cardenal arranca su andar en los cuartos de final del torneo colombiano, a los que clasificó como uno de los últimos dos del grupo de 8.

‘Platos’ futboleros del sábado y domingo

Un apretado calendario producto de un Mundial que se avecina es lo que se ha visto en el FPC. Pocas fechas, muchos partidos y la necesidad de definir un campeón aceleran todo.

A pesar de que este fin de semana se celebre el Día de la Madre en Colombia, esto no impidió que se programaran cuatro partidos: tres el sábado y uno el domingo.

Los ocho equipos que estarán en busca de la estrella de mitad de año en Liga BetPlay. Foto: COLPRENSA

Tras el sorteo, las llaves quedaron conformadas así:

Inter de Bogotá vs. Atlético Nacional

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

Once Caldas vs. Junior de Barranquilla

Independiente Santa Fe vs. América de Cali

Un día después de que se conocieran los cruces, Dimayor dio a conocer que los juegos de ida se llevarían a cabo de la siguiente manera.

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional

Día: Sábado 9 de mayo

Hora: 4:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Por definir (Bogotá)

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

Día: Sábado 9 de mayo

Hora: 6:10 p. m. (COL)

Estadio: Murillo Toro (Ibagué)

América de Cali vs. Santa Fe

Día: Sábado 9 de mayo

Hora: 8:20 p. m. (COL)

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

Once Caldas vs. Junior de Barranquilla