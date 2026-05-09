FIFA pone en jaque estadio donde jugará la Selección Colombia en el Mundial 2026: la millonaria multa que deberá pagar

A un mes del inicio del Mundial de fútbol, el Estadio Azteca en México fue el centro de una negociación para concluir una disputa jurídica con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

En su reapertura para el Mundial 2026, se reporta un muerto en el Estadio Azteca antes de México vs. Portugal

La empresa encargada de la administración del recinto deportivo, Grupo Ollamani, consolidó un acuerdo financiero con el ente rector para habilitar el uso de todas las áreas del lugar durante el campeonato.

Este escenario albergará diversos encuentros de la fase de grupos del torneo internacional. Entre la programación oficial se encuentra el debut de la Selección Colombia, que disputará su primer compromiso de la competición frente al representativo de Uzbekistán.

El origen del conflicto por los palcos

La situación legal tiene su origen en los esquemas de propiedad de las plateas y los palcos del escenario deportivo. En la década de 1960, los administradores originales vendieron estos espacios privados mediante la firma de contratos de titularidad con una vigencia de hasta 99 años.

Trabajadores recorren el césped del Estadio Azteca durante una visita de prensa para mostrar las renovaciones previas al Mundial de 2026. Foto: AP

Esta condición contractual entraba en choque con los requerimientos operativos de la FIFA. El reglamento del organismo exige que los estadios sede entreguen el control total de sus instalaciones semanas antes del certamen, lo que incluye la gestión y distribución de la totalidad del aforo.

Para resolver la incompatibilidad entre los documentos de propiedad a largo plazo y las reglas de exclusividad del torneo, Grupo Ollamani determinó pagar a la FIFA una suma de 1.000 millones de pesos mexicanos, cifra equivalente a 62,4 millones de dólares.

Esta transferencia de recursos funciona como una indemnización económica por los lugares que la federación no podrá comercializar a través de sus plataformas, respetando así la titularidad de los espacios adquiridos hace décadas.

Condiciones de uso para los propietarios

Tras la ejecución de esta conciliación financiera, se definieron las normas de uso para las jornadas mundialistas en estas localidades. El pacto firmado ratifica que los dueños de los palcos y plateas accederán a sus instalaciones sin restricciones de ingreso por parte del comité organizador del evento.

Estadio Azteca, uno de los escenarios donde jugará la Selección Colombia. Foto: Anadolu via Getty Images

Las personas que cuenten con los títulos de propiedad vigentes podrán presenciar los encuentros programados en el estadio, incluido el partido del seleccionado colombiano.

Como parte de los lineamientos logísticos del campeonato, se fijó una condición comercial para los usuarios de estas zonas.

Si bien los propietarios mantienen garantizado el acceso a las instalaciones por sus contratos previos, la organización determinó el consumo obligatorio de paquetes de alimentos autorizados dentro del recinto. De esta forma, las partes involucradas cierran el litigio y avanzan en la logística para recibir a las delegaciones y espectadores.