Así se jugarán los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I. Ocho equipos buscan el título

Este sábado 9 de mayo empezarán a jugarse en Colombia los denominados playoffs, en los cuales ocho equipos estarán en competencia para buscar llegar a la semifinal y, posteriormente, a la final del torneo de fútbol colombiano.
La final está prevista para el 2 y 6 de junio, en partidos de ida y vuelta, cuando se conocerá el onceno que bordará una estrella en su escudo. Nacional, América, Internacional de Bogotá, Santa Fe, Tolima, Pasto, Once Caldas y Junior son los equipos que llegaron a esta instancia.
Los partidos de ida se jugarán el 9 y 10 de mayo, mientras que los de vuelta se harán el 12 y 13 del mismo mes. Las semifinales están previstas (ida) el 16 y 17 de mayo y (vuelta) el 23 y 24.
Los cuartos de final están compuestos por cuatro llaves en las que los equipos tendrán a un rival en juegos de ida y vuelta, y el ganador pasará a la semifinal.
En esa ocasión, el torneo colombiano terminará un par de semanas antes por el calendario del Mundial, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El partido inaugural será el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.