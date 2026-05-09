Así se jugarán los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I. Ocho equipos buscan el título

Este sábado 9 de mayo empezarán a jugarse en Colombia los denominados playoffs, en los cuales ocho equipos estarán en competencia para buscar llegar a la semifinal y, posteriormente, a la final del torneo de fútbol colombiano.

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La final está prevista para el 2 y 6 de junio, en partidos de ida y vuelta, cuando se conocerá el onceno que bordará una estrella en su escudo. Nacional, América, Internacional de Bogotá, Santa Fe, Tolima, Pasto, Once Caldas y Junior son los equipos que llegaron a esta instancia.

Estadio Palogrande, Manizales Foto: AFP

Los partidos de ida se jugarán el 9 y 10 de mayo, mientras que los de vuelta se harán el 12 y 13 del mismo mes. Las semifinales están previstas (ida) el 16 y 17 de mayo y (vuelta) el 23 y 24.

Estadio Pascual Guerrero, Cali Foto: getty images

Los cuartos de final están compuestos por cuatro llaves en las que los equipos tendrán a un rival en juegos de ida y vuelta, y el ganador pasará a la semifinal.

Estadio Atanasio Girardot, Medellín Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

En esa ocasión, el torneo colombiano terminará un par de semanas antes por el calendario del Mundial, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El partido inaugural será el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.