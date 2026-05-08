La tormentosa marca que causaron Luis Díaz y Bayern Múnich en Wolfsburgo: histórico en Bundesliga

Wolfsburgo y Bayern Múnich se verán este sábado, 9 de mayo de 2026, por la fecha 33 de la Bundesliga. Los bávaros ya son campeones, por lo que no tienen preocupación mayor. Sin embargo, su rival seguramente querrá revancha.

Y es que la web oficial del Bayern Múnich reveló la tormentosa marca que junto a Luis Díaz ocasionaron en Wolfsburgo. Fue en esta misma temporada, en el Allianz Arena, y pasó a ser un hecho histórico en Bundesliga.

Luis Díaz se pronunció tras la eliminación de Champions: emotivas palabras conmueven en Bayern

Wolfsburgo sufrió la peor goleada de su historia ante Bayern Múnich y con Luis Díaz anotando

“Luis Díaz y compañía vencieron 8-1 y propinaron al Wolfsburgo la mayor derrota de su historia en la Bundesliga. Han pasado casi exactamente cinco meses desde entonces, y mientras el Bayern ya se ha proclamado campeón de Alemania, los de la Baja Sajonia tienen por delante dos finales en busca de la permanencia”, escribió Bayern Múnich en su web oficial.

Hay que remontarse al 11 de enero de 2026. Ese día, la aplanadora que dirige Vincent Kompany ganó con el ya mencionado 8-1 en el marcador y con goles de: Raphaël Guerreiro, Leon Goretzka, Michael Olise, Harry Kane y el ya mencionado Luis Díaz. Por Wolfsburgo anotaron en contra Kilian Fischer y Kilian Fischer, mientras que Dženan Pejčinović hizo el de la honra.

Wolfsburgo debe ganar si quiere seguir en Bundesliga

El panorama del partido se vuelve aún más vibrante, en la previa, si se toma en cuenta que Wolfsburgo se juega la vida ante Bayern Múnich. Actualmente, Die Wölfe marchan en el puesto 16 de la tabla de posiciones con 26 puntos, los mismos que ST Pauli que se ubica en zona de descenso (17).

Para Wolfsburgo es una final, y resta esperar si Vincent Kompany colocará su habitual titular pesada, incluyendo a Luis Díaz, o si les dará descanso luego de la eliminación de Champions, ante PSG, en semifinales.